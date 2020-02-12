Пранкеры напугали пассажиров метро, «пролив» жидкость с коронавирусом
Раскрутить свой блог на страхе перед коронавирусом попыталась очередная партия пранкеров. На этот раз «пошутить» решили два молодых жителя Нью-Йорка Дэвид Флорес и Моррис Кордуэлл. Они нарядились в костюмы спецзащиты, налили в прозрачную емкость жидкость красного цвета, и решили подшутить над пассажирами метро.
На кадрах, выложенных в Сеть видно, что один из пранкеров картинно выливает жидкость на пол и кричит, что это и есть коронавирус. Некоторые пассажиры тут же вскакивают на сиденье ногами, чтобы не дотронуться до опасного вещества. Пока в вагоне не началась паника, блогеры признались, что это шутка. В интервью The Mirror они утверждают, что люди смеялись в конце розыгрыша.
- Рядом со мной сидела одна дама со своими детьми, которые все время смеялись. Я не знаю, откуда она знала, что это шутка, -рассказал пранкер.
Но реакция в соцсетях была не такой однозначной.
- Кто-то должен был их побить. Отвратительные и несмешные идиоты,- написал в комментариях под видео tonybp77.
- Пока люди умирают, вы пытаетесь добиться славы. Что за неудачники, - ответил itsme.yosh.
В России тоже были похожие случаи, но вместо новых подписчиков пранкеров ждала новая статья – «за хулиганство».
ИСТОЧНИК KP.RU