2020-02-12T23:35:05+03:00
В мире

Пранкеры напугали пассажиров метро, «пролив» жидкость с коронавирусом

Два американца нарядились в защитные костюмы и спустились в подземку с красной жидкостью в прозрачной емкости [видео]
Юлия САЛЬНИКОВА
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В Сети раскритиковали блогеров за такую шуткуВ Сети раскритиковали блогеров за такую шуткуФото: Кадр видео
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Раскрутить свой блог на страхе перед коронавирусом попыталась очередная партия пранкеров. На этот раз «пошутить» решили два молодых жителя Нью-Йорка Дэвид Флорес и Моррис Кордуэлл. Они нарядились в костюмы спецзащиты, налили в прозрачную емкость жидкость красного цвета, и решили подшутить над пассажирами метро.

На кадрах, выложенных в Сеть видно, что один из пранкеров картинно выливает жидкость на пол и кричит, что это и есть коронавирус. Некоторые пассажиры тут же вскакивают на сиденье ногами, чтобы не дотронуться до опасного вещества. Пока в вагоне не началась паника, блогеры признались, что это шутка. В интервью The Mirror они утверждают, что люди смеялись в конце розыгрыша.

- Рядом со мной сидела одна дама со своими детьми, которые все время смеялись. Я не знаю, откуда она знала, что это шутка, -рассказал пранкер.

Но реакция в соцсетях была не такой однозначной.

- Кто-то должен был их побить. Отвратительные и несмешные идиоты,- написал в комментариях под видео tonybp77.

soy.espinosasoy.espinosa
Пранкеры из Нью-Йорка "разлили" в метро "коронавирус"
3135 отметок «Нравится»None комментариевInstagram

- Пока люди умирают, вы пытаетесь добиться славы. Что за неудачники, - ответил itsme.yosh.

В России тоже были похожие случаи, но вместо новых подписчиков пранкеров ждала новая статья – «за хулиганство».

ИСТОЧНИК KP.RU

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