Тимошенко заявила, что Зеленский "ломает хребет Украине"

12 Февр. 2020 2020-02-12T23:55:15+03:00

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Лидер украинской парламентской партии "Батьковщина" Юлия Тимошенко обвинила президента Владимира Зеленского в попытке "сломать хребет Украине". Так она высказалась, комментируя скандальный законопроект о продаже земли. Напомним, проект уже прошел первое чтение и в Верховной раде приступили к рассмотрению документа в окончательном чтении. Инициативе подразумевает, что с 1 октября 2020 года будет снять мораторий на продажу земли. Запрет действовал на протяжении 18 лет, и многие депутаты и народ Украины выступили против законопроекта.

Во время рассмотрения в предложения правительства в парламенте, у здания Верховной рады проходили акции протеста - противники отмены моратория приносили тушу свиньи и насыпали "курганы" земли.

- Зеленскому кажется, что он пришел к своей фракции в парламент и ни с кем больше не встретился, чтобы ломать фракцию через колено. Но он не фракцию через колено ломает, он Украине ломает хребет, - сказала Тимошенко в эфире телеканала "Наш".

Она добавила, что с принятием закона "закончится суверенитет, закончится государственность".

ИСТОЧНИК KP.RU