Три американских сенатора летят на Украину для встречи с Зеленским

13 Февр. 2020 2020-02-13T01:28:13+03:00

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Украинский президент Владимир Зеленский проведет встречу сразу с тремя американскими сенаторами. Как сообщает ТАСС, перевес у дипломатов будет на стороне республикацев - два сенатора представляют республиканскую партию, еще один - демократическую. Напомним, президент США Дональд Трамп представляет республиканцев, его оппоненты инициировали начала процедуры импичмента в 2019 году после разговора американского лидера с украинским коллегой.

Трампа обвинили в давлении на Зеленского. Якобы он шантажировал его невыдачей финансовой военной помощи, если в Украине не займутся расследованием дела Байдена, которого президент США подозревает в коррупции. Кроме того, Байден - главный соперник Трампа на выборах. Так что демократы увидели в этом личный интерес Трампа. Тем не менее, суд по импичменту в Сенате США закончился оправданием президента.

Переговоры должны состояться 14 февраля.

- Я отправляюсь на Украину в пятницу, чтобы встретиться с президентом Зеленским. Ко мне присоединятся сенаторы Джон Баррассо и Рон Джонсон,- написал сенатор Кристофер Мерфи в твиттер.

Цель визита - "восстановление двухпартийной поддержки альянса".

ИСТОЧНИК KP.RU