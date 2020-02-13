2020-02-13T02:10:13+03:00
Общество

В России хотят запретить шуметь днем

Таким образом в Совете федерации отстаивают интересы семей с детьми
Юлия САЛЬНИКОВА
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За шум соседи могут поплатиться штрафов в 3 тысячи рублейЗа шум соседи могут поплатиться штрафов в 3 тысячи рублейФото: Валерий ЗВОНАРЕВ
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Прерванный шумными соседями дневной сон детей может дорого стоить - в России хотят ввести штрафы за нарушение тишины в дневные часы. Законопроект, предусматривающий поправки в КоАП подготовили в Совете Федерации. Как сообщают "Известия", документ направят в Министерство юстиции в ближайшее время.

Инициатива, правда, коснется, не всех домов, а только тех, чтоб были введены в эксплуатацию более полутора лет назад. В новостройках запрет на шум может сильно затормозить процесс переезда, поскольку разрешенных часов на ремонт останется мало.

Запрет могут ввести с 13.00 до 15.00, а также с 19.00 до 9.00.

Известны суммы, на которые, в случае одобрения инициативы, будут штрафовать нарушителей.

Физические лица заплатят от 500 до 3 тысяч рублей.

Должностные лица — от 10 тысяч до 20 тысяч.

Индивидуальные предприниматели — от 10 тысяч до 25 тысяч рублей.

Юридические лица — от 20 тысяч до 40 тысяч рублей.

Поправка в КоАП должна защитить права семей с детьми. Ведь часто мамы малышей жалуются на то, что из-за шумных соседей им сложно уложить днем детей спать.

- Как известно, резкие звуки опасны для психики детей. Если некоторые люди этого не понимают и неуважительно относятся к окружающим, государство должно вмешаться, в том числе используя механизмы административного кодекса,- сообщила член комитета СФ по конституционному законодательству и государственному строительству Елена Афанасьева.

С похожим предложением выступали ранее в Госдуме - авторы законопроекта предлагают жестче наказывать нарушителей тишины, ввести систему штрафов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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