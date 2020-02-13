Средний чек на медицинские маски в России вырос до 95 рублей

13 Февр. 2020 2020-02-13T05:18:01+03:00

Россияне в 4 раза чаще, чем год назад, покупают в аптеках медицинские маски

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В России вырос спрос на медицинские маски - по сравнению с февралем 2019 года в 4,3 раза. Об этом со ссылкой на данные оператора фискальных данных "Платформа ОФД" сообщают "Известия". Такой спрос, несмотря на проверки УФАС, напомним, антимонопольщики проводят рейды по борьбе с завышенными ценами на маски, рождает выгодные для коммерции предложения.

Средняя стоимость масок в России выросла до 90-95 рублей. Это в два раза больше, чем год назад. Что касается цен на препараты, популярные в сезон простудных заболеваний, то тут тоже есть изменения: препараты с витамином С стали продавать на 6 процентов чаще, а Витамин D - на 81 процент.

Спрос увеличился не столько из-за ситуации с сезонным подъемом заболеваемости ОРВИ, сколько из-за страха перед коронавирусом, который унес в провинции Хубэй, эпицентре распространения заболевания, жизни уже 1310 человек. В России всего два случая заражения коронавирусом, обоих пациентов успешно вылечили и выписали из больницы.

Напомним, в начале февраля в России некоторые аптечные пункты ограничили продажу медицинских масок в одни руки.

ИСТОЧНИК KP.RU