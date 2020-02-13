2020-02-13T05:18:01+03:00
Общество

Средний чек на медицинские маски в России вырос до 95 рублей

Россияне в 4 раза чаще, чем год назад, покупают в аптеках медицинские маски
Юлия САЛЬНИКОВА
Поделиться:
Комментарии: comments1
Маски стали востребованы из-за ситуации с коронавирусом в КитаеМаски стали востребованы из-за ситуации с коронавирусом в КитаеФото: Артем КИЛЬКИН
Изменить размер текста:

В России вырос спрос на медицинские маски - по сравнению с февралем 2019 года в 4,3 раза. Об этом со ссылкой на данные оператора фискальных данных "Платформа ОФД" сообщают "Известия". Такой спрос, несмотря на проверки УФАС, напомним, антимонопольщики проводят рейды по борьбе с завышенными ценами на маски, рождает выгодные для коммерции предложения.

Средняя стоимость масок в России выросла до 90-95 рублей. Это в два раза больше, чем год назад. Что касается цен на препараты, популярные в сезон простудных заболеваний, то тут тоже есть изменения: препараты с витамином С стали продавать на 6 процентов чаще, а Витамин D - на 81 процент.

Спрос увеличился не столько из-за ситуации с сезонным подъемом заболеваемости ОРВИ, сколько из-за страха перед коронавирусом, который унес в провинции Хубэй, эпицентре распространения заболевания, жизни уже 1310 человек. В России всего два случая заражения коронавирусом, обоих пациентов успешно вылечили и выписали из больницы.

Напомним, в начале февраля в России некоторые аптечные пункты ограничили продажу медицинских масок в одни руки.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В ДТП с микроавтобусом в Псковской области погибли восемь украинцев
Средний чек на медицинские маски в России вырос до 95 рублей
Футболиста "Манчестер Юнайтед" посадили на карантин из-за коронавируса
Россияне любят не за красоту: На что тратят деньги влюбленные в День святого Валентина
Число жертв коронавируса в провинции Хубэй выросло до 1310 человек: Для диагностики применяют новый метод
В Госдуме предложили возвращать стоимость тары покупателям
Ученые выяснили, что коронавирус чаще убивает мужчин
Конфликт солдат США с жителями города Камышлы в Сирии попал на видео
Совбез ООН по запросу России проведет 18 февраля встречу для анализа выполнения минских соглашений
В России хотят запретить шуметь днем
В Гонконге эвакуировали дом из-за того, что коронавирус может распространяться по канализационным трубам
Три американских сенатора летят на Украину для встречи с Зеленским
«Убитые прономерованы, последние номера четырехтысячные»: в Минобороны опубликовали рассекреченные документы об освобождении Будапешта от фашистов
«Компот-это сок»: Финский журналист оценила питание в российских школах
В ВОЗ назвали сроки начала тестирования вакцины от коронавируса на людях
Тимошенко заявила, что Зеленский "ломает хребет Украине"
Пранкеры напугали пассажиров метро, «пролив» жидкость с коронавирусом
В Лондоне подтвердили первый случай заражения коронавирусом
Гончарук рассказал, почему украинцев не будут пока эвакуировать из Китая
Российские военные прекратили конфликт солдат США с сирийскими жителями
ВОЗ: Говорить о конце коронавируса рано
В 2019 году число очень богатых людей в мире увеличилось на 10%
Совбез ООН призвал страны привлекать к ответу за нарушения против детей
Женщину обокрали на полтора миллиона рублей после "звонка из банка"