2020-02-13T06:28:00+03:00
Общество

Посол РФ в Израиле рассказал, какие последствия может иметь отказ россиянам в визе для отношений двух стран

За 2019 года около 6 тысяч россиян не смогли попасть в Израиль
Юлия САЛЬНИКОВА
Поделиться:
Запрет на въезд в ряде случает является безосновательным, считает российский посолЗапрет на въезд в ряде случает является безосновательным, считает российский посолФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Изменить размер текста:

Российский посол в Израиле сообщил о 6 тысячах россиян, которым в 2019 году отказали в визе. При этом часть туристов получили необоснованный отказ - такие жалобы регулярно поступают в консульство. Причины отказа во въезде зачастую не понятны для тех, кто не смог получить разрешение на посещение страны. С учетом того, что требования все они выполнили - купили путевку, забронировали билеты и имели необходимый объем денег на счету.

Российский посол в Израиле Анатолий Викторов рассказал РБК, что связывает такую тенденцию с незаконной трудовой миграцией в стране. Отказом в визах власти страны пытаются контролировать ситуацию с нелегальными работниками, но Викторов настаивает, что эта работа должна вестись не только в аэропортах.

Посол напомнил, что между странами есть понимание по многим вопросам, ситуация с отказами во въезде россиянам также требует совместных действий.

- Речь идет о нарушении прав граждан, о подрыве экономической основы туризма в наших отношениях, наших культурных, образовательных, научных и прочих связей. Надеюсь, что совместными усилиями удастся переломить неблагоприятную тенденцию и решить имеющиеся проблем,- объяснил Викторов.

Ранее израильской и российским сторонам удалось договориться по вопросу помилования осужденной за контрабанду наркотиков гражданки Израиля.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Выбрана лучшая фотография дикой природы 2019 года: Победил снимок сражающихся в метро мышей
Посол РФ в Израиле рассказал, какие последствия может иметь отказ россиянам в визе для отношений двух стран
В ДТП с микроавтобусом в Псковской области погибли восемь украинцев
Средний чек на медицинские маски в России вырос до 95 рублей
Футболиста "Манчестер Юнайтед" посадили на карантин из-за коронавируса
Россияне любят не за красоту: На что тратят деньги влюбленные в День святого Валентина
Число жертв коронавируса в провинции Хубэй выросло до 1310 человек: Для диагностики применяют новый метод
В Госдуме предложили возвращать стоимость тары покупателям
Ученые выяснили, что коронавирус чаще убивает мужчин
Конфликт солдат США с жителями города Камышлы в Сирии попал на видео
Совбез ООН по запросу России проведет 18 февраля встречу для анализа выполнения минских соглашений
В России хотят запретить шуметь днем
В Гонконге эвакуировали дом из-за того, что коронавирус может распространяться по канализационным трубам
Три американских сенатора летят на Украину для встречи с Зеленским
«Убитые прономерованы, последние номера четырехтысячные»: в Минобороны опубликовали рассекреченные документы об освобождении Будапешта от фашистов
«Компот-это сок»: Финский журналист оценила питание в российских школах
В ВОЗ назвали сроки начала тестирования вакцины от коронавируса на людях
Тимошенко заявила, что Зеленский "ломает хребет Украине"
Пранкеры напугали пассажиров метро, «пролив» жидкость с коронавирусом
В Лондоне подтвердили первый случай заражения коронавирусом
Гончарук рассказал, почему украинцев не будут пока эвакуировать из Китая
Российские военные прекратили конфликт солдат США с сирийскими жителями
ВОЗ: Говорить о конце коронавируса рано
В 2019 году число очень богатых людей в мире увеличилось на 10%
Совбез ООН призвал страны привлекать к ответу за нарушения против детей
Женщину обокрали на полтора миллиона рублей после "звонка из банка"