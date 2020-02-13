Посол РФ в Израиле рассказал, какие последствия может иметь отказ россиянам в визе для отношений двух стран

13 Февр. 2020 2020-02-13T06:28:00+03:00

За 2019 года около 6 тысяч россиян не смогли попасть в Израиль

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Российский посол в Израиле сообщил о 6 тысячах россиян, которым в 2019 году отказали в визе. При этом часть туристов получили необоснованный отказ - такие жалобы регулярно поступают в консульство. Причины отказа во въезде зачастую не понятны для тех, кто не смог получить разрешение на посещение страны. С учетом того, что требования все они выполнили - купили путевку, забронировали билеты и имели необходимый объем денег на счету.

Российский посол в Израиле Анатолий Викторов рассказал РБК, что связывает такую тенденцию с незаконной трудовой миграцией в стране. Отказом в визах власти страны пытаются контролировать ситуацию с нелегальными работниками, но Викторов настаивает, что эта работа должна вестись не только в аэропортах.

Посол напомнил, что между странами есть понимание по многим вопросам, ситуация с отказами во въезде россиянам также требует совместных действий.

- Речь идет о нарушении прав граждан, о подрыве экономической основы туризма в наших отношениях, наших культурных, образовательных, научных и прочих связей. Надеюсь, что совместными усилиями удастся переломить неблагоприятную тенденцию и решить имеющиеся проблем,- объяснил Викторов.

Ранее израильской и российским сторонам удалось договориться по вопросу помилования осужденной за контрабанду наркотиков гражданки Израиля.

ИСТОЧНИК KP.RU