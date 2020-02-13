В Госдуме хотят обменять отказ от квитанций на скидки по услугам ЖКХ
Депутат Государственной Думы Борис Чернышов предложил ввести скидку на оплату услуг жилищно-коммунального хозяйства для граждан, которые откажутся от бумажных квитанций. Соответствующее письмо было адресовано министру строительства и ЖКХ Владимиру Якушеву.
В обращении предлагается задействовать механизм, который позволит россиянам сэкономить время и деньги, а компаниям не тратиться на бумагу и почтовые услуги. Все счета по квартплате, электроэнергии, газу и другим коммунальным услугам будут приходить в электронном виде. Сейчас такие онлайн-квитанции тоже можно получить, но отказаться от получения ее бумажной копии невозможно, передает RT.
Чернышов считает, что определить размер скидки в случае отказа граждан от корреспонденции можно в ходе обсуждения. Также стоит сохранить за россиянами возможность получать бумажные квитки.
Что касается компаний, которые размещают на счетах свою рекламу, то они, по мнению депутата, должны отдавать гражданам определённый процент в счет оплаты услуг ЖКХ.
Сайт kp.ru писал, что ранее в Госдуме предложили запретить банкам брать комиссию за оплату услуг ЖКХ. Сейчас она составляет около 0,5-2%.
Банкам могут запретить брать комиссию за ЖКХ.Соответствующий законопроект планируется внести в парламент до начала весны
ИСТОЧНИК KP.RU