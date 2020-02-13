В Госдуме хотят обменять отказ от квитанций на скидки по услугам ЖКХ

13 Февр. 2020 2020-02-13T07:46:42+03:00

Электронные счета позволят гражданам сэкономить время и деньги, а компании не будут тратиться на бумагу

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Депутат Государственной Думы Борис Чернышов предложил ввести скидку на оплату услуг жилищно-коммунального хозяйства для граждан, которые откажутся от бумажных квитанций. Соответствующее письмо было адресовано министру строительства и ЖКХ Владимиру Якушеву.

В обращении предлагается задействовать механизм, который позволит россиянам сэкономить время и деньги, а компаниям не тратиться на бумагу и почтовые услуги. Все счета по квартплате, электроэнергии, газу и другим коммунальным услугам будут приходить в электронном виде. Сейчас такие онлайн-квитанции тоже можно получить, но отказаться от получения ее бумажной копии невозможно, передает RT.

Чернышов считает, что определить размер скидки в случае отказа граждан от корреспонденции можно в ходе обсуждения. Также стоит сохранить за россиянами возможность получать бумажные квитки.

Что касается компаний, которые размещают на счетах свою рекламу, то они, по мнению депутата, должны отдавать гражданам определённый процент в счет оплаты услуг ЖКХ.

Сайт kp.ru писал, что ранее в Госдуме предложили запретить банкам брать комиссию за оплату услуг ЖКХ. Сейчас она составляет около 0,5-2%.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/755656" frameborder="0"></iframe> Банкам могут запретить брать комиссию за ЖКХ.Соответствующий законопроект планируется внести в парламент до начала весны

ИСТОЧНИК KP.RU