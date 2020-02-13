Назначена проверка управления ФСБ, сотрудники которого снимали стрельбу на Лубянке

13 Февр. 2020 2020-02-13T09:31:42+03:00

Планируется выяснить, кто именно пронес личный телефон в здание, а также выпустил пулю в нападавшего из своего пистолета

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Начальник управления "П" службы экономической безопасности ФСБ России Наиб Нагуманов назначил новую комплексную проверку своих подчиненных. Дело в том, что из кабинета сотрудников именно этого подразделения снимали на видео вооруженное нападение на главный офис спецслужбы.

Сайт kp.ru писал, что инцидент произошел 19 декабря 2019 года. Стрельбу открыл 39-летний житель подмосковного Подольска Евгений Манюров. От его рук погибли двое сотрудников ФСБ, еще около пяти человек получили ранения. Самого нападавшего ликвидировали.

Первая служебная проверка была организована спустя всего час. Удалось выяснить, что видеосъемка велась из кабинета на четвертом этаже, где, по данным газеты "Коммерсантъ", в тот день, чтобы отпраздновать День военной контрразведки, собрались восемь сотрудников ФСБ.

Некоторые из них получили взыскания, но кто именно опубликовал кадры, осталось загадкой. Это притом, что проносить в здание спецслужбы собственные мобильные телефоны с фото- и видеокамерами без одобрения центра общественных связей запрещено.

Тогда Нагуманов решил провести еще одну служебную проверку. Ожидается, что она прояснит не только, кто снимал видео на телефон, но и кто выстрелил в Манюрова.

Дело в том, что одна из шести пуль, попавших в нападавшего, была выпущена из наградного пистолета некоего сотрудника ФСБ, еще одна — из служебного оружия другого силовика. Однако всем им запрещено носить на работе оружие, за редким исключением.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/750712" frameborder="0"></iframe> Стрельба у здания ФСБ на Лубянке: главное.Центр Москвы, здание ФСБ, тихий предновогодний вечер. Когда раздались выстрелы, никто из прохожих не испугался. Подумали, что это салют... Но нет, это была настоящая перестрелка. С ранеными и погибшими

ИСТОЧНИК KP.RU