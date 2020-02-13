2020-02-13T09:33:14+03:00
В мире

Турция заявила о "нейтрализации" 55 сирийских военных в Идлибе

3 февраля там погибли 8 турецких военных и гражданских лиц в результате артиллерийского обстрела
Ася КУЗНЕЦОВА
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Министерство обороны Турции заявило о том, что армия "нейтрализовала" ещё 55 сирийских военных в ИдлибеМинистерство обороны Турции заявило о том, что армия "нейтрализовала" ещё 55 сирийских военных в ИдлибеФото: Александр КОЦ
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Министерство обороны Турции заявило о том, что армия "нейтрализовала" ещё 55 сирийских военных в Идлибе.

3 февраля в Идлибе погибли восемь турецких военных и гражданских лиц в результате артиллерийского обстрела. С этого момента турецкие власти сообщили о гибели 101 сирийца 10 февраля и о "нейтрализации" 51 сирийского военнослужащего на следующий день.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган пообещал отомстить Сирии за нападение на турецких военных, а также атаковать сирийские правительственные войска даже вне зоны деэскалации, если они будут вести наступательные действия.

В Кремле отметили, что цель сирийской армии - нейтрализация террористов, а не гражданских лиц, а МИД России опроверг заявление Эрдогана об ударах по мирным жителям. Кроме того, директор департамента по вопросам новых вызовов и угроз Владимир Тарабрин сообщил, что Москва и Дамаск атакуют только террористические формирования, которые "с оружием в руках воюют против законных властей". Также уточнялось, что обстановка обострилась по причине нарушения Анкарой предыдущих договорённостей.

Российское Министерство обороны заявило о несоответствии действительности слов Эрдогана и добавили, что российский Центр примирения враждующих сторон в зоне деэскалации в Идлибе предпринимает все действия только на основе сочинских соглашений.

Эрдоган: число погибших в Идлибе турецких военных увеличилось до 14 человек.Президент Турции потребовал вывести сирийские войска за пределы турецких наблюдательных пунктов

ИСТОЧНИК KP.RU

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