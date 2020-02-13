2020-02-13T12:46:13+03:00
Политика

Комитет Рады заявил о недопустимости поставок воды в Крым

Вопрос не будет обсуждаться до "деоккупации" полуострова
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Комитет Верховной рады по вопросам прав человека, реинтеграции оккупированных территорий, национальных меньшинств и межнациональных отношений заявил о невозможности возобновления поставок воды в Крым до его "деоккупации". Об этом сообщил председатель Херсонской областной администрации Юрий Гусев.

"Представители комитета выразили четкую позицию о недопустимости рассмотрения вопроса водоснабжения в Крым", — написал он на своей странице в Facebook.

Решение будет вынесено на голосование остальных парламентариев.

Новость дополняется.

ИСТОЧНИК KP.RU

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