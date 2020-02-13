2020-02-13T12:58:11+03:00
Происшествия

Уголовное дело в отношении сестер Хачатурян пока не будут менять на «необходимую самооборону»

СК обжалует постановление Генпрокуратуры, где говорится о необходимости изменить обвинительную статью
Елена АКИМОВА
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Пока дело в отношении сестер Хачатурян не будет изменено на более "мягкую" статьюПока дело в отношении сестер Хачатурян не будет изменено на более "мягкую" статьюФото: СОЦСЕТИ
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Следственный комитет пока не будет менять статью, по которой обвиняют сестер Хачатурян. Ведомство обжалует постановление Генпрокуратуры, где говорилось о необходимости переквалифицировать дело. В настоящий момент Марию, Ангелину и Кристину обвиняют в убийстве, совершенном группой лиц по предварительному сговору.

По словам адвоката девушек - Алексея Паршина, Генпрокуратура вернула дело на доследование с предписанием проверить мотив преступления. А также надзорный орган усомнился в результатах психолого-психиатрической экспертизы, сообщает телеканал «360».

- Сомнение вызывает тот факт, что младшая Мария не осознавала своих действий, а старшие понимали лишь частично. В ближайшее время будет назначена повторная экспертиза. Ни о какой самообороне на данный момент речи не идет. В переписке девочек прослеживается корыстная составляющая. Они боялись наказания за растрату денег и панировали расправу над отцом — пояснил адвокат потерпевшей стороны Георгий Чугуашвили.

Страшная история произошла 27 июля 2018 года. Три сестры убили своего отца Михаила Хачатуряна. Позже девушки признались, что пошли на преступление из-за многолетних издевательств со стороны отца.

Адвокат со стороны Михаила Хачатуряна считает, что сестры спланировали убийство.

ИСТОЧНИК KP.RU

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