2020-02-13T14:21:49+03:00
Общество

Накатали на 20 млрд рублей: россияне задолжали ГИБДД по штрафам

В 2019 году было составлено свыше 25 миллионов постановлений
Екатерина БЕЛОКОНОВА
Поделиться:
Комментарии: comments1
Россияне не оплатили автоштрафов на 20 млрд рублейРоссияне не оплатили автоштрафов на 20 млрд рублейФото: Андрей ГРЕЧАННИК
Изменить размер текста:

По итогам 2019 года россияне не оплатили штрафы ГИБДД на общую сумму 20,6 миллиарда рублей. Это на 25% больше, чем в 2018-м, сообщили в Федеральной службе судебных приставов РФ.

"Количество постановлений ГИБДД, предъявленных в структурные подразделения ФССП России в 2019 году, по которым судебными приставами-исполнителями приняты решения о возбуждении исполнительных производств, составило 25,4 миллиона постановлений", - цитирует РИА Новости сообщение пресс-службы.

Для сравнения, годом ранее было начато 19,3 млн производств на сумму 16,4 млрд рублей. Средняя сумма неоплаченного штрафа ГИБДД в 2019-м составила около 810 рублей.

Сайт kp.ru писал, что их можно и не погашать, но при наличии ряда условий. Водителю придется пройти процедуру индивидуального банкротства, в рамках которой будет проведен жесткий аудит всего имущества.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Правительство одобрило законопроект о покупке акций "Сбербанка" у ЦБ
Песков: Путин восхищался подвигами разведчика Алексея Ботяна
Накатали на 20 млрд рублей: россияне задолжали ГИБДД по штрафам
Силуанов назвал стоимость покупки контрольного пакета акций Сбербанка у ЦБ
В Китае врачи вылечили восемь иностранцев, больных коронавирусом
Боксёру Кушиташвили следствие предъявило обвинение в избиении росгвардейца и хранении наркотиков
Мишустин сообщил о выделении средств на закупку лекарств для детей
Уголовное дело в отношении сестер Хачатурян пока не будут менять на «необходимую самооборону»
Мишустин поручил сделать министерства более "компактными"
"Где вы роетесь в интернете?": Песков попросил журналистов присылать ему ссылки на скандальные материалы
Комитет Рады заявил о недопустимости поставок воды в Крым
В ОКР рассчитывают на выступление российских спортсменов на Олимпиаде-2020 под своим флагом
Маткапитал смогут получать не только матери, но и отцы-одиночки, усыновившие ребенка
Силуанов представил поправки в бюджет для реализации послания Путина
Сенатор назвала заботой о людях введение дополнительных «часов тишины»
В Госдуме разведчика Алексея Ботяна назвали легендарной личностью
Казахстан перейдет к электронной переписи населения в 2030 году
Силовики прекратили уголовное дело против москвички, отбившейся от насильника ножом
Роспотребнадзор и Минпросвещения дали рекомендации по профилактике коронавируса
Мишустин призвал опустить ипотечную ставку ниже 8%
Джефф Безос купил особняк в Беверли-Хиллз за рекордные $165 млн
Друг легендарного разведчика Ботяна рассказал о принципах ветерана