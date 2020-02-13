Накатали на 20 млрд рублей: россияне задолжали ГИБДД по штрафам

13 Февр. 2020 2020-02-13T14:21:49+03:00

В 2019 году было составлено свыше 25 миллионов постановлений

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По итогам 2019 года россияне не оплатили штрафы ГИБДД на общую сумму 20,6 миллиарда рублей. Это на 25% больше, чем в 2018-м, сообщили в Федеральной службе судебных приставов РФ.

"Количество постановлений ГИБДД, предъявленных в структурные подразделения ФССП России в 2019 году, по которым судебными приставами-исполнителями приняты решения о возбуждении исполнительных производств, составило 25,4 миллиона постановлений", - цитирует РИА Новости сообщение пресс-службы.

Для сравнения, годом ранее было начато 19,3 млн производств на сумму 16,4 млрд рублей. Средняя сумма неоплаченного штрафа ГИБДД в 2019-м составила около 810 рублей.

Сайт kp.ru писал, что их можно и не погашать, но при наличии ряда условий. Водителю придется пройти процедуру индивидуального банкротства, в рамках которой будет проведен жесткий аудит всего имущества.

ИСТОЧНИК KP.RU