2020-02-13T14:57:38+03:00
Политика

"Газпром" приостановил переговоры с Китаем по газу из-за коронавируса

Обсуждение прокладки новых маршрутов возобновится после решения проблемы
Екатерина БЕЛОКОНОВА
Поделиться:
"Газпром" приостановил переговоры с Китаем о новых маршрутах поставок газа"Газпром" приостановил переговоры с Китаем о новых маршрутах поставок газаФото: Олег ЗОЛОТО (архив)
Изменить размер текста:

Российская корпорация "Газпром" приостановила переговоры по новым маршрутам поставок топлива с китайской стороной из-за распространения коронавируса. Об этом глава "Газпром экспорта" Елена Бурмистрова сообщила в четверг, 13 февраля, на Дне инвестора в Лондоне.

"На сегодняшний день эти переговоры по объективным причинам приостановлены до момента, когда необходимые меры будут предприняты правительством [Китая]", - цитирует ее ТАСС.

Сайт kp.ru писал, что ранее Россия частично приостановила авиасообщение с Китаем и усилила контрольна границах. Также была проведена экстренна эвакуация наших граждан из провинции Хубэй, которая стала очагом распространения инфекции. Всех людей вывезли на военных самолетах и поместили на двухнедельный карантин в санаторий.

Однако самые жесткие меры принимают США. Они приостановили выдачу виз гражданам КНР и запретили въезжать в страну иностранцам, которые за последнее время побывали в республике.

Карта распространения коронавируса

Откуда взялся коронавирус.На «мокром рынке», где вспыхнул коронавирус, посетителей угощали сырым мясом летучих мышей...

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Вспышка коронавируса в Китае»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Правительство выделило 22 млн рублей на приобретение лекарств детям
Первый замглавы ФТС оценил, как отразится коронавирус на торговле России с Китаем
Ученые: короновирус может жить на предметах до девяти дней
"Газпром" приостановил переговоры с Китаем по газу из-за коронавируса
Правительство одобрило законопроект о покупке акций "Сбербанка" у ЦБ
Песков: Путин восхищался подвигами разведчика Алексея Ботяна
Накатали на 20 млрд рублей: россияне задолжали ГИБДД по штрафам
Силуанов назвал стоимость покупки контрольного пакета акций Сбербанка у ЦБ
В Китае врачи вылечили восемь иностранцев, больных коронавирусом
Боксёру Кушиташвили следствие предъявило обвинение в избиении росгвардейца и хранении наркотиков
Мишустин сообщил о выделении средств на закупку лекарств для детей
Уголовное дело в отношении сестер Хачатурян пока не будут менять на «необходимую самооборону»
Мишустин поручил сделать министерства более "компактными"
"Где вы роетесь в интернете?": Песков попросил журналистов присылать ему ссылки на скандальные материалы
Комитет Рады заявил о недопустимости поставок воды в Крым
В ОКР рассчитывают на выступление российских спортсменов на Олимпиаде-2020 под своим флагом
Маткапитал смогут получать не только матери, но и отцы-одиночки, усыновившие ребенка
Силуанов представил поправки в бюджет для реализации послания Путина
Сенатор назвала заботой о людях введение дополнительных «часов тишины»
В Госдуме разведчика Алексея Ботяна назвали легендарной личностью
Казахстан перейдет к электронной переписи населения в 2030 году
Силовики прекратили уголовное дело против москвички, отбившейся от насильника ножом
Роспотребнадзор и Минпросвещения дали рекомендации по профилактике коронавируса
Мишустин призвал опустить ипотечную ставку ниже 8%
Джефф Безос купил особняк в Беверли-Хиллз за рекордные $165 млн
Друг легендарного разведчика Ботяна рассказал о принципах ветерана