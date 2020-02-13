"Газпром" приостановил переговоры с Китаем по газу из-за коронавируса

13 Февр. 2020 2020-02-13T14:57:38+03:00

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Российская корпорация "Газпром" приостановила переговоры по новым маршрутам поставок топлива с китайской стороной из-за распространения коронавируса. Об этом глава "Газпром экспорта" Елена Бурмистрова сообщила в четверг, 13 февраля, на Дне инвестора в Лондоне.

"На сегодняшний день эти переговоры по объективным причинам приостановлены до момента, когда необходимые меры будут предприняты правительством [Китая]", - цитирует ее ТАСС.

Сайт kp.ru писал, что ранее Россия частично приостановила авиасообщение с Китаем и усилила контрольна границах. Также была проведена экстренна эвакуация наших граждан из провинции Хубэй, которая стала очагом распространения инфекции. Всех людей вывезли на военных самолетах и поместили на двухнедельный карантин в санаторий.

Однако самые жесткие меры принимают США. Они приостановили выдачу виз гражданам КНР и запретили въезжать в страну иностранцам, которые за последнее время побывали в республике.

Карта распространения коронавируса

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/757204" frameborder="0"></iframe> Откуда взялся коронавирус.На «мокром рынке», где вспыхнул коронавирус, посетителей угощали сырым мясом летучих мышей...

ИСТОЧНИК KP.RU