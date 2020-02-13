"Газпром" приостановил переговоры с Китаем по газу из-за коронавируса
Российская корпорация "Газпром" приостановила переговоры по новым маршрутам поставок топлива с китайской стороной из-за распространения коронавируса. Об этом глава "Газпром экспорта" Елена Бурмистрова сообщила в четверг, 13 февраля, на Дне инвестора в Лондоне.
"На сегодняшний день эти переговоры по объективным причинам приостановлены до момента, когда необходимые меры будут предприняты правительством [Китая]", - цитирует ее ТАСС.
Сайт kp.ru писал, что ранее Россия частично приостановила авиасообщение с Китаем и усилила контрольна границах. Также была проведена экстренна эвакуация наших граждан из провинции Хубэй, которая стала очагом распространения инфекции. Всех людей вывезли на военных самолетах и поместили на двухнедельный карантин в санаторий.
Однако самые жесткие меры принимают США. Они приостановили выдачу виз гражданам КНР и запретили въезжать в страну иностранцам, которые за последнее время побывали в республике.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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