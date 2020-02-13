Центробанк хочет дать солдатам-срочникам право на кредитные каникулы на время службы

13 Февр. 2020 2020-02-13T15:22:35+03:00

Эльвира Набиуллина рассказала, что Центробанк России хочет дать право призывникам брать кредитные каникулы на период срочной службы и распространить его на срок всей воинской службы Фото: Михаил ФРОЛОВ

Перерыв по выплатам попросили уже 15 тысяч человек

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Глава Центробанка Эльвира Набиуллина рассказала, что Центробанк России хочет дать право призывникам брать кредитные каникулы на период срочной службы и распространить его на срок всей воинской службы.

Набиуллина также рассказала, что порядка 15 тысяч человек запросили ипотечные каникулы, 8 тысяч уже воспользовались ими, а на 4 тысячи дали отказ. Остальные заявки банки пока рассматривают.

Ранее сайт kp.ru сообщал о вступлении 31 июля 2019 года в силу закона о возможности россиян взять ипотечные каникулы в трудной финансовой ситуации, когда человек, взявший ипотеку, например, тяжело заболел или потерял работу.

В перечне таких ситуаций также приводятся:

- потеря кормильца,

- получение инвалидности I или II группы,

- признание временно нетрудоспособным (нетрудоспособной) в течение более двух месяцев,

- падение совокупного дохода супругов на 30% (при этом размер ежемесячных выплат по ипотеке в среднем превысил 50% от среднемесячного дохода).

- увеличение числа иждивенцев (несовершеннолетние или инвалиды I и II группы),

- уменьшение совокупного дохода (с учетом финансовых поступлений у других членов семьи) на 20%, если при этом выплаты по ипотеке в итоге превысили 40% от среднемесячного дохода.

ИСТОЧНИК KP.RU