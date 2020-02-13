Центробанк хочет дать солдатам-срочникам право на кредитные каникулы на время службы
Глава Центробанка Эльвира Набиуллина рассказала, что Центробанк России хочет дать право призывникам брать кредитные каникулы на период срочной службы и распространить его на срок всей воинской службы.
Набиуллина также рассказала, что порядка 15 тысяч человек запросили ипотечные каникулы, 8 тысяч уже воспользовались ими, а на 4 тысячи дали отказ. Остальные заявки банки пока рассматривают.
Ранее сайт kp.ru сообщал о вступлении 31 июля 2019 года в силу закона о возможности россиян взять ипотечные каникулы в трудной финансовой ситуации, когда человек, взявший ипотеку, например, тяжело заболел или потерял работу.
В перечне таких ситуаций также приводятся:
- потеря кормильца,
- получение инвалидности I или II группы,
- признание временно нетрудоспособным (нетрудоспособной) в течение более двух месяцев,
- падение совокупного дохода супругов на 30% (при этом размер ежемесячных выплат по ипотеке в среднем превысил 50% от среднемесячного дохода).
- увеличение числа иждивенцев (несовершеннолетние или инвалиды I и II группы),
- уменьшение совокупного дохода (с учетом финансовых поступлений у других членов семьи) на 20%, если при этом выплаты по ипотеке в итоге превысили 40% от среднемесячного дохода.
ИСТОЧНИК KP.RU