При внесении поправок в Конституцию придётся изменить около 50 законов
Павел Крашенинников, сопредседатель рабочей группы по подготовке поправок в Конституцию, сообщил на встрече с президентом, что при внесении поправок в Конституцию России придётся изменить порядка 50 законодательных актов.
Ранее сайт kp.ru публиковал интервью радио "Комсомольская правда" с главой Комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Павлом Крашенинниковым о боге, русских, семье и Госсовете в новой Конституции.
Также на сайте есть подробный текст о предложенных президентом Путиным в послании Федеральному собранию поправках Конституции.
- Рабочая группа по изменению Конституции будет собираться не реже двух раз в неделю. Вопросов для рассмотрения много. Необходимо выработать процедуру общероссийского голосования, определить порядок принятия поправок в Конституцию через общероссийское голосование. Необходима также разработка и регламентация самих поправок, например, определить порядок и последовательность внесения и рассмотрения кандидатур, регламент урегулирования разногласий и много других вопросов, - отметил один из сопредседателей рабочей группы Андрей Клишас.
Владимир Путин открыл совещание по поправкам в Конституцию.
ИСТОЧНИК KP.RU