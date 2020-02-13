2020-02-13T15:48:33+03:00
Политика

При внесении поправок в Конституцию придётся изменить около 50 законов

Сопредседатель рабочей группы сообщил об этом на встрече с Путиным
Ася КУЗНЕЦОВА
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При внесении поправок в Конституцию России придётся изменить порядка 50 законодательных актовПри внесении поправок в Конституцию России придётся изменить порядка 50 законодательных актовФото: Евгения ГУСЕВА
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Павел Крашенинников, сопредседатель рабочей группы по подготовке поправок в Конституцию, сообщил на встрече с президентом, что при внесении поправок в Конституцию России придётся изменить порядка 50 законодательных актов.

Ранее сайт kp.ru публиковал интервью радио "Комсомольская правда" с главой Комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Павлом Крашенинниковым о боге, русских, семье и Госсовете в новой Конституции.

Также на сайте есть подробный текст о предложенных президентом Путиным в послании Федеральному собранию поправках Конституции.

- Рабочая группа по изменению Конституции будет собираться не реже двух раз в неделю. Вопросов для рассмотрения много. Необходимо выработать процедуру общероссийского голосования, определить порядок принятия поправок в Конституцию через общероссийское голосование. Необходима также разработка и регламентация самих поправок, например, определить порядок и последовательность внесения и рассмотрения кандидатур, регламент урегулирования разногласий и много других вопросов, - отметил один из сопредседателей рабочей группы Андрей Клишас.

Владимир Путин открыл совещание по поправкам в Конституцию.

ИСТОЧНИК KP.RU

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