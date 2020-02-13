2020-02-13T17:22:00+03:00
Общество

"Нужно подумать": Путин ответил на идею упомянуть в Конституции победу во Второй мировой

Сума идею президент РФ счел хорошей
Виктория ИВАШЕЧКИНА
Поделиться:
Комментарии: comments6
"Нужно подумать": Путин ответил на идею упомянуть в Конституции победу во Второй мировой"Нужно подумать": Путин ответил на идею упомянуть в Конституции победу во Второй мировойФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Изменить размер текста:

Российский лидер Владимир Путин на встрече с конституционной группой заявил, что над идеей закрепить в преамбуле Конституции России статус державы-победительницы во Второй мировой войне нужно подумать. Само предложение он счел хорошим.

Президент напомним, что в немецких архивных документах гитлеровцы ставили некоторые цели в отношении России. К примеру, малую часть работоспособного населения сохранить на работах, а всех остальных умирать за Урал или север.

- Речь шла об уничтожении этноса как такового. Нас бы просто никого не было. И вот этого мы не должны забывать никогда, - подчеркнул президент.

Напомним, ранее российский сенатор Алексей Пушков выступил с предложением о том, чтобы закрепить в преамбуле основного закона статус России как державы-победительницы во Второй мировой войне.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что Госдума рассмотрит продление срока внесения поправок в Конституцию. Вопрос будет обсуждаться 17 февраля. Также российский лидер поддержал идею о том, чтобы сделать будний день голосования по поправкам в Конституцию выходным.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Госдеп: США ввели санкции против трех российских организаций
"Пока я президент": Путин пообещал сохранить в России понятия "мама" и "папа"
"Нужно подумать": Путин ответил на идею упомянуть в Конституции победу во Второй мировой
Госдума рассмотрит продление срока внесения поправок в Конституцию
Путин: День голосования за поправки в Конституцию должен быть выходным
При внесении поправок в Конституцию придётся изменить около 50 законов
"Это серьезный вызов": Путин заявил о поступлении 500 проектов поправок в Конституцию
Россияне в День святого Валентина поведут любимых в ресторан, но не станут дарить секс-игрушки
Суд оштрафовал Twitter на 4 миллиона рублей за отказ перенести данные пользователей в РФ
Центробанк хочет дать солдатам-срочникам право на кредитные каникулы на время службы
Правительство выделило 22 млн рублей на приобретение лекарств детям
Первый замглавы ФТС оценил, как отразится коронавирус на торговле России с Китаем
Ученые: короновирус может жить на предметах до девяти дней
"Газпром" приостановил переговоры с Китаем по газу из-за коронавируса
Правительство одобрило законопроект о покупке акций "Сбербанка" у ЦБ
Песков: Путин восхищался подвигами разведчика Алексея Ботяна