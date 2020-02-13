13 Февр. 2020 2020-02-13T17:22:00+03:00

"Нужно подумать": Путин ответил на идею упомянуть в Конституции победу во Второй мировой Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

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Российский лидер Владимир Путин на встрече с конституционной группой заявил, что над идеей закрепить в преамбуле Конституции России статус державы-победительницы во Второй мировой войне нужно подумать. Само предложение он счел хорошим.

Президент напомним, что в немецких архивных документах гитлеровцы ставили некоторые цели в отношении России. К примеру, малую часть работоспособного населения сохранить на работах, а всех остальных умирать за Урал или север.

- Речь шла об уничтожении этноса как такового. Нас бы просто никого не было. И вот этого мы не должны забывать никогда, - подчеркнул президент.

Напомним, ранее российский сенатор Алексей Пушков выступил с предложением о том, чтобы закрепить в преамбуле основного закона статус России как державы-победительницы во Второй мировой войне.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что Госдума рассмотрит продление срока внесения поправок в Конституцию. Вопрос будет обсуждаться 17 февраля. Также российский лидер поддержал идею о том, чтобы сделать будний день голосования по поправкам в Конституцию выходным.

ИСТОЧНИК KP.RU