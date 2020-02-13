2020-02-13T22:56:21+03:00
Общество

"Редко встретишь даже в тропиках": Россиян предупредили о "фантастически" низком давлении

В Гидрометцентре подчеркнули, что уже в эти выходные в Россию придет мощный атлантический циклон
Виктория ИВАШЕЧКИНА
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"Редко встретишь даже в тропиках": Россиян предупредили о "фантастически" низком давлении"Редко встретишь даже в тропиках": Россиян предупредили о "фантастически" низком давленииФото: REUTERS
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Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, что в ближайшие выходные (15 и 16 февраля) жителям западных регионов страны стоит ждать...фантастического давления!.

Дело в том, что в ближайшие дни в РФ придет мощный атлантический циклон. Он доберется до Москвы в начале следующей недели.

- Давление невероятно низкое — 930-935 гектопаскалей. По некоторым прогнозам, будет и менее 930 гектопаскалей. Это фантастически, - отметил Вильфанд, пишет "ТАСС".

По словам специалиста, "такой мощный циклон не встретишь даже в тропиках". Именно из-за циклона в Москве на следующей неделе начнутся резкие изменения в погоде: усиление ветра и падение атмосферного давления.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что синоптики рассказали, какой будет погода в марте. Россиян ждут разброс температур от -15 до +15. При этом в Москве и Московской области по норме в марте должно быть ночью до -5, днем около +6.

ИСТОЧНИК KP.RU

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