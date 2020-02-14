В Минобороны рассказали о разведактивности у границ России за неделю

14 Февр. 2020 2020-02-14T00:37:21+03:00

Дважды за это время истребители поднимали в небо, чтобы не допустить нарушения границы

Изменить размер текста: A A

В Министерстве обороны сообщили, что зафиксировали за неделю 33 летательных аппарата у российских границ. Как сообщает "Красная звезда", нарушения границ не было, но дважды пришлось поднимать в небо истребители дежурных сил ПВО.

При этом в августе 2019 года для перехвата иностранных самолетов российские истребители взлетали в небо гораздо чаще - 20 раз за неделю.

С февраля 2020 года у границ с Россией войска США проведут учения "войны будущего". Это будут самые масштабные за последние 25 лет учения, которые продлятся почти полгода, до июля. Американцев поддержат ряд стран, включая Италию, Испанию и Польшу, которые также направят своих военных учиться использовать современную военную технику, а также "экспериментальную технологию" боя.

Учения пройдут на территории Грузии, стран Балтии.

ИСТОЧНИК KP.RU