2020-02-14T00:37:21+03:00
Общество

В Минобороны рассказали о разведактивности у границ России за неделю

Дважды за это время истребители поднимали в небо, чтобы не допустить нарушения границы
Юлия САЛЬНИКОВА
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Нарушений воздушного пространства России допущено не былоНарушений воздушного пространства России допущено не былоФото: REUTERS
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В Министерстве обороны сообщили, что зафиксировали за неделю 33 летательных аппарата у российских границ. Как сообщает "Красная звезда", нарушения границ не было, но дважды пришлось поднимать в небо истребители дежурных сил ПВО.

При этом в августе 2019 года для перехвата иностранных самолетов российские истребители взлетали в небо гораздо чаще - 20 раз за неделю.

С февраля 2020 года у границ с Россией войска США проведут учения "войны будущего". Это будут самые масштабные за последние 25 лет учения, которые продлятся почти полгода, до июля. Американцев поддержат ряд стран, включая Италию, Испанию и Польшу, которые также направят своих военных учиться использовать современную военную технику, а также "экспериментальную технологию" боя.

Учения пройдут на территории Грузии, стран Балтии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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