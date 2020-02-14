Устюгов обратился в австрийский суд из-за обвинений Международного союза биатлонистов

14 Февр. 2020 2020-02-14T03:48:43+03:00

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В ответ на обвинения Международного союза биатлонистов российский спортсмен Евгений Устюгов подал иск в суд Австрии. Это будет первое в истории биатлона судебное разбирательство, которое рассматривают не в спортивном суде, а в государственном.

Обратиться в высшую инстанцию биатлонист решил после того, как в союзе официально подтвердили, что подозревают его, причем уже второй раз (в 2018 году расследование завершилось оправданием спортсмена), в нарушении антидопинговых правил. Экспертам из Международного союза биатлонистов показались подозрительными результаты, указанные в биологическом паспорте спортсмена. Новое дело в отношении россиянина открыли 13 февраля.

- Евгений Устюгов подал иск к IBU в австрийский государственный суд. Так что это разбирательство будет не только на уровне IBU и спортсмена, - сказал ТАСС президент Союза биатлонистов России Владимир Драчев.

Евгений Устюгов выбрал суд Австрии не случайно - в Зальцбургенаходится штаб-квартира Международного союза биатлонистов.

ИСТОЧНИК KP.RU