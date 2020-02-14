ВЦИОМ: В поиске любви россияне больше доверяют знакомствам на улице, чем Интернету

14 Февр. 2020 2020-02-14T04:44:14+03:00

Россияне оказались постоянными натурами - 94 процента опрошенных состоят в отношениях больше года, а "средний возраст" отношений 21 год Фото: Анатолий ЖДАНОВ

Больше всего опрошенных считаю, что можно встретить свою вторую половину в кругу друзей

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Накануне Дня влюбленных исследователи ВЦИОМ опросили россиян, где, по их мнению, нужно искать свою вторую половину. Большинство опрошенных, 48 процентов, уверены, что в кругу друзей. При этом, в 2013 году таких людей было больше - 60 процентов. На втором месте по популярности оказалась - работа, 30 процентов опрошенных считаю, что стоит присмотреться к холостым коллегам или тем, с кем учишься в одном учебном заведении.

- Самые смелые считают, что завести знакомство со своей второй половиной можно на улице - 15 процентов,- сообщают социологи.

Шансов найти партнера или партнершу здесь, по мнению опрошенных, больше, чем если искать в Интернете. В знакомства в Сети, которые могут привести к отношениям, верят 12 процентов. В действительности знакомства на улице тоже лидируют - тех, кто нашел себе пару таким образом, в России 7 процентов. Благодарят Интернет за счастливые отношения всего 5 процентов.

- Три четверти россиян уже встретили свою вторую половину (только 25% сообщили об обратном,- сказано в исследовании.

ИСТОЧНИК KP.RU