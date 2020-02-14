ВЦИОМ: В поиске любви россияне больше доверяют знакомствам на улице, чем Интернету
Накануне Дня влюбленных исследователи ВЦИОМ опросили россиян, где, по их мнению, нужно искать свою вторую половину. Большинство опрошенных, 48 процентов, уверены, что в кругу друзей. При этом, в 2013 году таких людей было больше - 60 процентов. На втором месте по популярности оказалась - работа, 30 процентов опрошенных считаю, что стоит присмотреться к холостым коллегам или тем, с кем учишься в одном учебном заведении.
- Самые смелые считают, что завести знакомство со своей второй половиной можно на улице - 15 процентов,- сообщают социологи.
Шансов найти партнера или партнершу здесь, по мнению опрошенных, больше, чем если искать в Интернете. В знакомства в Сети, которые могут привести к отношениям, верят 12 процентов. В действительности знакомства на улице тоже лидируют - тех, кто нашел себе пару таким образом, в России 7 процентов. Благодарят Интернет за счастливые отношения всего 5 процентов.
- Три четверти россиян уже встретили свою вторую половину (только 25% сообщили об обратном,- сказано в исследовании.
ИСТОЧНИК KP.RU