Топ-менеджер «Нафтогаза» через суд требует премию за победу над "Газпромом"

14 Февр. 2020 2020-02-14T07:49:39+03:00

Юрий Витренко должен был получить эту часть зарплаты еще в прошлом году

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Исполнительный директор украинского "Нафтогаза" Юрий Витренко намерен судиться с работодателем из-за невыплаченной премии за победу в споре с российским "Газпромом". Соответствующий иск уже направлен в Печерский районный суд Киева.

По словам Витренко, премия является частью зарплаты и прописана в его трудовом договоре. Топ-менеджер должен был получить деньги еще до 30 декабря 2019 года, но этого так и не произошло.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/747311" frameborder="0"></iframe> Нафтогаз и Газпром: история конфликта.В чём же суть газового конфликта России и Украины?

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ИСТОЧНИК KP.RU