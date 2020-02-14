2020-02-14T07:49:39+03:00
Политика

Топ-менеджер «Нафтогаза» через суд требует премию за победу над "Газпромом"

Юрий Витренко должен был получить эту часть зарплаты еще в прошлом году
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Исполнительный директор украинского "Нафтогаза" Юрий Витренко намерен судиться с работодателем из-за невыплаченной премии за победу в споре с российским "Газпромом". Соответствующий иск уже направлен в Печерский районный суд Киева.

По словам Витренко, премия является частью зарплаты и прописана в его трудовом договоре. Топ-менеджер должен был получить деньги еще до 30 декабря 2019 года, но этого так и не произошло.

Нафтогаз и Газпром: история конфликта.В чём же суть газового конфликта России и Украины?

Новость дополняется.

ИСТОЧНИК KP.RU

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