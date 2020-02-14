2020-02-14T09:28:14+03:00
В мире

Бэнкси нарисовал новое граффити, посвящённое Дню святого Валентина

Художник выполнил его в своём родном городе Бристоль
Ася КУЗНЕЦОВА
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Яркое красное пятно выполнено с помощью пластиковых цветов и листьевЯркое красное пятно выполнено с помощью пластиковых цветов и листьевФото: REUTERS
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Британский художник Бэнкси нарисовал новое граффити в Бристоле, своём родном городе. На рисунке изображена девочка, стреляющая из рогатки, а над ней - яркое красное пятно, которое выполнено с помощью пластиковых цветов и листьев, сообщает агентство Reuters. Фото своей работы художник опубликовал в Instagram.

Ранее сайт kp.ru писал об ещё одном граффити Бэнкси, которое он выполнил в аэропорту Хитроу. На нём изображена крыса , замахивающаяся молотком на настоящий замок двери.

Напомним, что художник, известный под именем Бэнкси, до сих пор сохраняет своё лицо и имя в тайне. Сайт kp.ru публиковал его фото за работой, сделанное его бывшим агентом.

В 2010 году Бэнкси выпустил кинокартину "Выход через сувенирную лавку". Фильм был номинирован на премию Оскар в категории "Лучший документальный полнометражный фильм".

Интервью с Бэнкси нашли в архиве лондонского телеканала.

ИСТОЧНИК KP.RU

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Бэнкси нарисовал новое граффити, посвящённое Дню святого Валентина
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