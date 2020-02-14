В России реализуются десятки проектов по гиперзвуку

14 Февр. 2020 2020-02-14T10:29:52+03:00

Гиперзвуковые ракеты "Циркон" и "Кинжал" уже находятся на вооружении армии России Фото: Игорь НОВИКОВ

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Одним из самых перспективных направлений развития в сфере вооружений является гиперзвук. В России реализуются десятки проектов на эту тему, сообщил генеральный директор "Тактических ракетных вооружений" Борис Обносов.

"Мы объединяем усилия ВПК "НПО машиностроения", ЦАГИ, ЦИАМ, академических институтов и многих организаций. Эта тема объединяет несколько десятков проектов", - сказал глава корпорации.

Он подчеркнул, что усилия разработчиков в данном направлении не должны растаскиваться по "разным углам", необходима концентрация. И хотя о создании межведомственного центра по развитию гиперзвука речи пока не идет, велика вероятность, что такая задача будет поставлена в ближайшее время.

"А то, что уже сделано по этой теме, мы будем представлять на ближайших закрытых выставках", - цитирует РИА Новости Обносова.

Сайт kp.ru писал, что ранее в России было начато серийное производство ракетного комплекса с гиперзвуковым планирующим блоком "Авангард". Кроме того, на вооружении армии страны уже стоят гиперзвуковые ракеты "Кинжал" и "Циркон".

Комплекс Кинжал впервые показали широкой публике.Сегодня на Армейских международных играх состоялась громкая премьера. На шоу Авиадартс под Рязанью широкой публике впервые показали гиперзвуковой ракетный комплекс Кинжал . Это ракета, способная разгоняться до гиперзвуковой скорости и поражать крупные цели как на суше так и на море.

ИСТОЧНИК KP.RU