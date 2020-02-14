Госиспытания российской перспективной торпеды завершены
Вооружение находится на стадии оформления документации
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Корпорация "Тактическое ракетное вооружение" завершила государственные испытания российской перспективной торпеды. Об этом сообщил генеральный директор холдинга Борис Обносов.
Согласно его данным, корректируемая авиабомба калибра 250 килограммов также прошла все испытания.
"Сейчас на них оформляется документация", — цитирует РИА Новости главу корпорации.
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ИСТОЧНИК KP.RU