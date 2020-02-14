2020-02-14T11:21:16+03:00
Общество

Нотариусы назвали регионы, где чаще всего оформляют совместные завещания

На начало февраля 736 супружеских пар выбрали данный вариант
Елена АКИМОВА
Поделиться:
Нотариусы рассказали о совместных завещаниях, которые оформляют супругиНотариусы рассказали о совместных завещаниях, которые оформляют супругиФото: "КП" Архив
Изменить размер текста:

Нотариусы назвали число совместных завещаний, которые оформили в России. По данным на февраль 2020 года подобный документ был подписан 736 супружескими парами.

Оформить совместное завещание стало возможно с 1 июня 2019 года, рассказали RT в Федеральной нотариальной палате (ФНП).

Регионы, где чаще оформляют совместные завещания:

Санкт-Петербург – 60,

Москва - 53,

Московская область - 52,

Башкортостан- 39,

Челябинская область -37.

Для сравнения традиционных завещаний было оформлено в 2019 году 533,2 тысяч.

- Стоит отметить, что это новый правовой институт и россиянам только предстоит его освоить, - заметили в ФНП.

Наибольший интерес к данному документы проявляют супружеские пары, которые много лет прожили в браке.

Недавно в столице к нотариусам обратились супруги, которые прожили в браке 57 лет.

- Главное отличие такого завещания в том, что супруги могут установить правовые последствия своего волеизъявления в зависимости от очерёдности смертей. А еще распределить наследников, — объяснили эксперты.

У волеизъявления есть еще одна особенность – его достаточно легко оспорить или отменить. Документ утрачивает силу при разводе, а также если один из супругов написал личное завещание.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Москве пьяный мужчина ранил ножом троих членов семьи
Около 20 детей пострадали при минометном обстреле школы в Мьянме
#ПочтаПобеды: Защитник ленинграда ждет писем
Сбербанк опроверг утечку данных клиентов
Нотариусы назвали регионы, где чаще всего оформляют совместные завещания
ФСБ опубликовала видео задержания финансиста ИГ* в Подмосковье
ФСБ задержала жителя Подмосковья, который перечислил ИГ* 25 млн рублей
СК запросил у Канады материалы по переводчику зондеркоманды, причастному к уничтожению Ейского детдома в 1942 году
Охрану посольства России в Турции усилили из-за поступающих послу угроз
Госиспытания российской перспективной торпеды завершены
Путин рекомендовал присвоить имя Лужкова одному из московских университетов
В России реализуются десятки проектов по гиперзвуку
Зарегистрирована созданная в Новосибирске тест-система для выявления коронавируса
Минпромторг не видит причин для запрета посылок из Китая
Появилось видео отражения ракетной атаки по Дамаску
Бэнкси нарисовал новое граффити, посвящённое Дню святого Валентина
Роберт Паттинсон впервые предстал перед камерой в образе Бэтмена
Белый дом: Трампа не беспокоят жалобы генпрокурора США на его твиты
Топ-менеджер "Нафтогаза" через суд требует премию за победу над "Газпромом"