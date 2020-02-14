Нотариусы назвали регионы, где чаще всего оформляют совместные завещания
Нотариусы назвали число совместных завещаний, которые оформили в России. По данным на февраль 2020 года подобный документ был подписан 736 супружескими парами.
Оформить совместное завещание стало возможно с 1 июня 2019 года, рассказали RT в Федеральной нотариальной палате (ФНП).
Регионы, где чаще оформляют совместные завещания:
Санкт-Петербург – 60,
Москва - 53,
Московская область - 52,
Башкортостан- 39,
Челябинская область -37.
Для сравнения традиционных завещаний было оформлено в 2019 году 533,2 тысяч.
- Стоит отметить, что это новый правовой институт и россиянам только предстоит его освоить, - заметили в ФНП.
Наибольший интерес к данному документы проявляют супружеские пары, которые много лет прожили в браке.
Недавно в столице к нотариусам обратились супруги, которые прожили в браке 57 лет.
- Главное отличие такого завещания в том, что супруги могут установить правовые последствия своего волеизъявления в зависимости от очерёдности смертей. А еще распределить наследников, — объяснили эксперты.
У волеизъявления есть еще одна особенность – его достаточно легко оспорить или отменить. Документ утрачивает силу при разводе, а также если один из супругов написал личное завещание.
ИСТОЧНИК KP.RU