ПочтаПобеды: Защитник ленинграда ждет писем

14 Февр. 2020 2020-02-14T11:38:13+03:00

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Проект #ПочтаПобеды, который запустил телеканал RT, поможет связать поколения и подарит ветеранам общение, которого порой так не хватает людям старшего возраста.

Константин Федорович Мелешко один из тех, кто прошел войну. Он попал на фронт в 18 лет в блокадном Ленинграде, а победу встретил под Берлином.

Ветеран, несмотря на почтенный возраст, живо помнит события тех страшных лет. Помнит мороз и голод в разведке в 1941-м, и как подорвался на мине в 1942-м, и как оставил свою фамилию на стенах Рейхстага.

Константин Федорович был среди тех, кто «расписался на Рейхстаге».

Сегодня ветеран признается, что был бы рад получить несколько строк. Узнать, чем интересуется и как живет другое поколение.

Написать ветерану можно по адресу: 111020, Москва, ул. Боровая, 3/1, Мелешко Константину Фёдоровичу. Все письма будут переданы адресату.

Любые вопросы, а также видеообращения для ветеранов присылайте по адресу: pochtapobedy@rttv.ru

ИСТОЧНИК KP.RU