2020-02-14T12:26:32+03:00
Происшествия

Около 20 детей пострадали при минометном обстреле школы в Мьянме

Учителя надеялись, что снаряды не долетят до здания, несмотря на близость боевых действий
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Кто ответственен за удар по школе, пока неизвестноКто ответственен за удар по школе, пока неизвестноФото: REUTERS
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Около 20 детей получили ранения в результате минометного обстрела школы на севере штата Ракхайн в Мьянме. Учебное заведение находится в районе Бутидаунг, совсем рядом с зоном боевых действий между правительственными войсками и повстанцами.

Руководство школы надеялось, что снаряды не долетят до здания, но в четверг, 13 февраля, часть учреждения все же была разрушена. Один из учителей сообщил, что ранения получил 21 ребенок.

"Одна девочка сильно пострадала. У большинства других есть травмы рук и ног", - сказал преподаватель в комментарии AFP.

Однако, по данным, главы округа Маунгдау, травмы получили лишь 19 детей. Какая из сторон ответственна за инцидент, пока неизвестно, передает портал Mizzima.

Сайт kp.ru писал, что армия Мьянмы вот уже несколько лет борется с мусульманами-рохинджа. Кто-то называет это истреблением последователей ислама, но в самом Нейпьидо говорят о противостоянии международному терроризму.

ИСТОЧНИК KP.RU

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