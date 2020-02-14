В Москве пьяный мужчина ранил ножом троих членов семьи

14 Февр. 2020 2020-02-14T12:35:00+03:00

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Житель Москвы напал с ножом на своих родных и ранил троих человек. Инцидент произошел утром в пятницу, 14 февраля, в одном из многоквартирных домов на Ленинградском проспекте.

Согласно данным источника сайта kp.ru в правоохранительных органах, москвич вернулся домой пьяным и начал конфликтовать с членами семьи. В результате ножевые ранения получили мама, бабушка и дедушка нападавшего.

Все они живы. Медики поставили пострадавшим капельницы. Самого мужчину задержали.

Сайт kp.ru писал, что несколькими неделями ранее алкоголь подпортил жизнь российскому бойцу смешанных единоборств Александру Емельяненко. Спортсмен провел под арестом семь суток по обвинению в мелком хулиганстве.

На Александра пожаловалось руководство базы отдыха под Анапой. Боец громко ругался матом и обзывал прохожих.

ИСТОЧНИК KP.RU