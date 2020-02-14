2020-02-14T12:09:26+03:00
В мире

Пилотам ВВС США разрешили носить хиджабы, бороды и тюрбаны

Правозащитники требуют распространить разрешение и на другие виды войск
Юлия ЩЕРБАКОВА
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Решение Пентагона одобрили мусульманские правозащитникиРешение Пентагона одобрили мусульманские правозащитникиФото: Twitter.com
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Американские ВВС обновили политику в отношении дресс-кода для военнослужащих. Теперь пилотам разрешается не только носить бороды, но еще и тюрбаны или хиджабы. Таким способом США пошли навстречу мусульманам и сикхам, которые находятся на службе и хотели бы соблюдать традиции своей веры.

Отметим, что ранее военнослужащие тоже могли получить индивидуальное разрешение на ношение тюрбанов и хиджабов, но для этого необходимо было подать заявку. Ее рассмотрение могло занимать по нескольку дней.

Решение Пентагона одобрили мусульманские правозащитники.

«Мы поддерживаем эти новые принципы, как шаг навстречу военнослужащим всех конфессий», - цитирует слова директора по национальным коммуникациям Совета американо-исламских отношений сайт телеканала «Звезда».

Правозащитники уверены. Что министерство обороны Штатов должно проводить более гибкую политику в отношении людей разных конфессий. Они призывают распространить новое разрешение и на другие группы войск и военных подразделений.

ИСТОЧНИК KP.RU

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