2020-02-14T12:20:12+03:00
Политика

В России началась сборка фюзеляжа первого серийного Ил-114-300

Самолет будет запущен с использованием новейших цифровых технологий [видео]
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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В России началась агрегатная сборка фюзеляжа первого серийного гражданского самолета Ил-114-300. Об этом в пятницу, 14 февраля, сообщили в пресс-службе Объединенной авиастроительной корпорации.

Воздушное судно создается в рамках промышленной кооперации на предприятиях ОАК.

"РСК "МиГ" на производственной площадке авиазавода "Сокол" приступило к изготовлению отсеков фюзеляжа первого самолета Ил-114-300, производимого по серийным технологиям", - передает РИА Новости сообщение.

В России стартовала агрегатная сборка первого самолета Ил-114-300.

Новость дополняется.

ИСТОЧНИК KP.RU

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