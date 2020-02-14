В России началась сборка фюзеляжа первого серийного Ил-114-300
В России началась агрегатная сборка фюзеляжа первого серийного гражданского самолета Ил-114-300. Об этом в пятницу, 14 февраля, сообщили в пресс-службе Объединенной авиастроительной корпорации.
Воздушное судно создается в рамках промышленной кооперации на предприятиях ОАК.
"РСК "МиГ" на производственной площадке авиазавода "Сокол" приступило к изготовлению отсеков фюзеляжа первого самолета Ил-114-300, производимого по серийным технологиям", - передает РИА Новости сообщение.
В России стартовала агрегатная сборка первого самолета Ил-114-300.
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ИСТОЧНИК KP.RU