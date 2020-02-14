2020-02-14T12:55:34+03:00
Общество

Историк назвал информационной войной попытки Запада переписать результаты Второй мировой войны

Евгений Гурьев напомнил, что подобные практики применяются со времен Древнего Рима
Елена АКИМОВА
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Михаил Егоров (справа) и Мелитон Кантария.Михаил Егоров (справа) и Мелитон Кантария.
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Историк Евгений Гурьев заявил, что попытки западных стран переписать результаты Второй мировой является не что иное, как часть информационной войны. Пример ложной трактовки той или иной информации становится все больше, укоры в адрес СССР звучат от самых разных стран мира.

- Информационную войну никто не отменял, она существует со времен Древнего Рима. Это политический феномен, позволяющий манипулировать мировым сознанием, - отметил эксперт на пресс-конференции медиагруппы «Патриот».

Один из последних примеров искажения история прозвучал из Варшавы. В этой стране заявили, что Германия и Советский Союз якобы несут равную ответственность за начало Второй мировой войны.

- В позиции Польши нет ничего нового. Русофобия и «антироссия» как термин у Польши со времен великого княжества Литовского и Ивана Грозного, - цитирует ФАН слова Гурьева.

Не менее удивительные заявления звучат с Украины, там нацистов приравняли к героям. А Владимир Зеленский во время визита в Польшу обвинил Советский Союз в развязывании Второй мировой войны и возложил на него ответственность за Холокост.

Историк отметил, что в преддверии празднования 75-летия Победы в Великой Отечественной войне число подобных примеров может возрасти.

ИСТОЧНИК KP.RU

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Историк назвал информационной войной попытки Запада переписать результаты Второй мировой войны
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