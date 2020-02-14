"Доверие восстановлено": Песков об установке мемориальной доски Лужкову
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал указ главы государства Владимира Путина об увековечивании памяти бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова.
Сайт kp.ru писал, что имя экс-градоначальника присвоят Московскому городскому университету управления правительства, а на доме на Тверской-Ямской, 48, где проживал политик, появится мемориальная доска.
Журналисты обратили внимание Пескова на то, что в сентябре 2010 года Юрия Михайловича уволили "в связи с утратой доверия". Представитель Кремля заявил, что "доверие восстановлено".
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ИСТОЧНИК KP.RU