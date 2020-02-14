Минзрав рассмотрит снятие запрета с некоторых лекарств для онкобольных

14 Февр. 2020 2020-02-14T13:09:11+03:00

Михаил Мишустин поручил Росздравнадзору контролировать ситуацию с препаратами для онкобольных детей на фармакологическом рынке Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

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Вице-премьер России Татьяна Голикова сообщила, что Министерство здравоохранения рассмотрит вопрос о снятии ограничений с некоторых зарубежных препаратов для онкобольных. Отдельные рамки закона становятся препятствием для медорганизаций при закупке таких лекарств на торгах.

Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что правительство разработало целый ряд мер по улучшению лечения детей, страдающих онкологическими заболеваниями.

Также Мишустин поручил Росздравнадзору контролировать ситуацию с препаратами для онкобольных детей на фармакологическом рынке.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что кабинет министров выделил 22 миллиона рублей на приобретение лекарств детям: средства из резервного бюджета выделят Министертсву промышленности и торговли, чтобы Московский эндокринный завод закупил 11 674 упаковки незарегистрированных психотропных препаратов для детей, страдающих заболеваниями центральной нервной системы.

ИСТОЧНИК KP.RU