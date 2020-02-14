2020-02-14T13:09:11+03:00
Общество

Минзрав рассмотрит снятие запрета с некоторых лекарств для онкобольных

Правительство разработало целый ряд мер по модернизации лечения детей, страдающих онкологическими заболеваниями
Ася КУЗНЕЦОВА
Поделиться:
Михаил Мишустин поручил Росздравнадзору контролировать ситуацию с препаратами для онкобольных детей на фармакологическом рынкеМихаил Мишустин поручил Росздравнадзору контролировать ситуацию с препаратами для онкобольных детей на фармакологическом рынкеФото: Роман ИГНАТЬЕВ
Изменить размер текста:

Вице-премьер России Татьяна Голикова сообщила, что Министерство здравоохранения рассмотрит вопрос о снятии ограничений с некоторых зарубежных препаратов для онкобольных. Отдельные рамки закона становятся препятствием для медорганизаций при закупке таких лекарств на торгах.

Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что правительство разработало целый ряд мер по улучшению лечения детей, страдающих онкологическими заболеваниями.

Также Мишустин поручил Росздравнадзору контролировать ситуацию с препаратами для онкобольных детей на фармакологическом рынке.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что кабинет министров выделил 22 миллиона рублей на приобретение лекарств детям: средства из резервного бюджета выделят Министертсву промышленности и торговли, чтобы Московский эндокринный завод закупил 11 674 упаковки незарегистрированных психотропных препаратов для детей, страдающих заболеваниями центральной нервной системы.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Песков: детали выходного дня для голосования по Конституции прорабатываются
Минзрав рассмотрит снятие запрета с некоторых лекарств для онкобольных
"Доверие восстановлено": Песков об установке мемориальной доски Лужкову
"Турция обеспечит безопасность": в Кремле отреагировали на угрозы российскому послу
Историк назвал информационной войной попытки Запада переписать результаты Второй мировой войны
В Госдуме назвали «хорошим признаком» панику в Пентагоне относительно российского оружия
В России началась сборка фюзеляжа первого серийного Ил-114-300
Путин поручил начать подготовку голосования по поправкам в Конституцию
Пилотам ВВС США разрешили носить хиджабы, бороды и тюрбаны
В Москве пьяный мужчина ранил ножом троих членов семьи
Около 20 детей пострадали при минометном обстреле школы в Мьянме
#ПочтаПобеды: Защитник ленинграда ждет писем
Сбербанк опроверг утечку данных клиентов
Нотариусы назвали регионы, где чаще всего оформляют совместные завещания
ФСБ опубликовала видео задержания финансиста ИГ* в Подмосковье
ФСБ задержала жителя Подмосковья, который перечислил ИГ* 25 млн рублей
СК запросил у Канады материалы по переводчику зондеркоманды, причастному к уничтожению Ейского детдома в 1942 году
Охрану посольства России в Турции усилили из-за поступающих послу угроз
Госиспытания российской перспективной торпеды завершены
Путин рекомендовал присвоить имя Лужкова одному из московских университетов
В России реализуются десятки проектов по гиперзвуку
Зарегистрирована созданная в Новосибирске тест-система для выявления коронавируса
Минпромторг не видит причин для запрета посылок из Китая
Появилось видео отражения ракетной атаки по Дамаску
Бэнкси нарисовал новое граффити, посвящённое Дню святого Валентина
Роберт Паттинсон впервые предстал перед камерой в образе Бэтмена
Белый дом: Трампа не беспокоят жалобы генпрокурора США на его твиты
Топ-менеджер "Нафтогаза" через суд требует премию за победу над "Газпромом"