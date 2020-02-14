Песков: детали выходного дня для голосования по Конституции прорабатываются
Пока неизвестно, будет ли этот выходной оплачиваемым
Изменить размер текста:
Детали проведения общероссийского голосования по поправкам в Конституцию России все еще прорабатываются. Специалистам только предстоит определиться, будет ли выходной день, который планируется выделить для участия в обсуждении, оплачиваемым работодателями. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Павел Крашенинников - о процессе голосования за поправки в конституцию.
Новость дополняется.
ИСТОЧНИК KP.RU