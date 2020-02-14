Песков: детали выходного дня для голосования по Конституции прорабатываются

14 Февр. 2020 2020-02-14T13:14:06+03:00

Пока неизвестно, будет ли этот выходной оплачиваемым

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Детали проведения общероссийского голосования по поправкам в Конституцию России все еще прорабатываются. Специалистам только предстоит определиться, будет ли выходной день, который планируется выделить для участия в обсуждении, оплачиваемым работодателями. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/759379" frameborder="0"></iframe> Павел Крашенинников - о процессе голосования за поправки в конституцию.

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ИСТОЧНИК KP.RU