Кардиолог из Германии рассказал, как избежать инсульта

14 Февр. 2020 2020-02-14T15:10:51+03:00

Специалист рекомендует больше гулять и есть овощи

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Основные причины инсульта — лишний вес, сидячий образ жизни и плохой рацион с большим количеством жиров. Чтобы нормализовать состояние и снизить риск инсульта необходимо каждый день гулять на свежем воздухе. Об этом рассказал ученый из Технического университета Мюнхена Мартин Холле.

Кардиолог добавил, что регулярные пешие прогулки благотворно влияют на самочувствие людей. Например, всего 15 минут на сведем воздухе снижают давление на пять-восемь миллиметров ртутного столба, передает телеканал «360».

При этом ученый отметил, что изнурять себя слишком активными тренировками, быстрой ездой на велосипеде или изматывающим бегом не стоит. Для организма намного лучше, если человек наслаждается спокойными упражнениями.

За питанием врач тоже рекомендует следить более тщательно. В частности, количество сыра, колбасы и хлеба лучше сократить, а включить в рацион больше овощей, пишет сайт argumenti.ru.

ИСТОЧНИК KP.RU