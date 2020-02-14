14 Февр. 2020 2020-02-14T17:23:12+03:00

Медведвев обсудил с правительством меры по предупреждению коронавируса в России Фото: REUTERS

Представители оперативного штаба по борьбе с заболеванием доложили о предпринимаемых мерах [видео]

Изменить размер текста: A A

В пятницу, 14 февраля, зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев обсудил с представителями российского правительства меры по предупреждению распространения коронавирусной инфекции в стране.

«Представители оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, созданного в правительстве РФ, и руководители отдельных федеральных органов исполнительной власти на совещании в пятницу доложили Медведеву о предпринимаемых мерах по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории России», - говорится в сообщении на сайте Совета безопасности России.

Напомним, ранее в Роспотребнадзоре при участии Министерства просвещения разработали методические рекомендации для профилактики гриппа, ОРВИ и коронавируса.

Как сообщал сайт kp.ru, по последним данным В Китае более 1,7 тысячи медицинских работников заразились новым типом коронавируса, шестеро из них уже скончались. Большинство. В КНР на данный момент зарегистрировано около 64 900 случаев заболевания и почти 1 400 летальных исходов, из больниц выписаны более 6,7 тысячи.

Мария Захарова о коронавирусе 00:00 00:00

ИСТОЧНИК KP.RU