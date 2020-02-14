2020-02-14T17:33:08+03:00
Общество

Роза Сябитова назвала самый верный способ знакомства

И это не интернет
Елена АКИМОВА
Поделиться:
Комментарии: comments1
Роза Сябитова назвала самый верный способ знакомстваРоза Сябитова назвала самый верный способ знакомстваФото: Борис КУДРЯВОВ
Изменить размер текста:

Роза Сябитова назвала самый верный способ знакомства и им оказался не интернет. Искать партнера в виртуальном пространстве не самая хорошая идея. А треть пользователей сталкиваются с мошенничеством при поиске второй половинки на сайтах знакомств.

Самый надежный способ один – это знакомиться по старинке.

- Найти порядочного человека на сайте знакомств практически невозможно. Более того, сами же агентства или компании, которые занимаются интернет-знакомствами, подтверждают, что это чистая форма мошенничества, - комментирует телеканалу «360» Сябитова.

В личном рейтинге главной свахи страны сайты знакомств занимали первое место шесть лет назад. Тогда интернет предоставлял большой выбор партнеров. Теперь же такие площадки наводнили мошенники.

Поиск идеального кандидата процесс небыстрый и нужно тщательно выбирать человека, а не брать первое, что попалось.

Еще один рабочий вариант – это услуги свахи. Люди, которые профессионально занимаются данным делом, могут подыскать партнера по заданным параметрам и скорее всего, люди подойдут друг другу. Но это индивидуальная работа, а не массовый подход, как на сайтах знакомств.

Ранее эксперты провели анализ анкет на сайтах знакомств и пришли к выводу, что в 2018 году с мошенниками сталкивались 28% посетителей, а в 2019 году уже 34%.

Сегодня по Сети идешь, как по Бродвею – тут тебе и зрелищ, и хлеба, и шопинга. И завидные женихи фланируют взад-вперед. Чисто праздник жизни. А точнее, маскарад, который неизвестно, каким похмельем кончится. Это еще ничего, когда какая-нибудь простая путаница. Эксперты назвали шесть самых опасных типов пользователей на сайтах знакомств.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Путин указал Зеленскому на недопустимость попыток искажения исторической правды о войне
Сын арестованного замначальника Генштаба Арсланова заявил, что ему угрожают
«Желаем вам любви»: посольство России поздравило влюбленных мемом с Лавровым
Роза Сябитова назвала самый верный способ знакомства
Медведвев обсудил с правительством меры по предупреждению коронавируса в России
Депутат Рады инициировал создание следственной комиссии из-за поездки Зеленского в Оман
Гитарист группы Queen устроил арт-терапию для выжившей в пожаре коалы
Путин помиловал трех граждан России
Путин и Зеленский обсудили подготовку к встрече «нормандской четверки»
Два человека погибли при жёсткой посадке вертолёта Ми-8 на Ямале
Песков прокомментировал предложение Зеленского построить «город-сад» для крымчан