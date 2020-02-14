14 Февр. 2020 2020-02-14T17:33:08+03:00

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Роза Сябитова назвала самый верный способ знакомства и им оказался не интернет. Искать партнера в виртуальном пространстве не самая хорошая идея. А треть пользователей сталкиваются с мошенничеством при поиске второй половинки на сайтах знакомств.

Самый надежный способ один – это знакомиться по старинке.

- Найти порядочного человека на сайте знакомств практически невозможно. Более того, сами же агентства или компании, которые занимаются интернет-знакомствами, подтверждают, что это чистая форма мошенничества, - комментирует телеканалу «360» Сябитова.

В личном рейтинге главной свахи страны сайты знакомств занимали первое место шесть лет назад. Тогда интернет предоставлял большой выбор партнеров. Теперь же такие площадки наводнили мошенники.

Поиск идеального кандидата процесс небыстрый и нужно тщательно выбирать человека, а не брать первое, что попалось.

Еще один рабочий вариант – это услуги свахи. Люди, которые профессионально занимаются данным делом, могут подыскать партнера по заданным параметрам и скорее всего, люди подойдут друг другу. Но это индивидуальная работа, а не массовый подход, как на сайтах знакомств.

Ранее эксперты провели анализ анкет на сайтах знакомств и пришли к выводу, что в 2018 году с мошенниками сталкивались 28% посетителей, а в 2019 году уже 34%.

Сегодня по Сети идешь, как по Бродвею – тут тебе и зрелищ, и хлеба, и шопинга. И завидные женихи фланируют взад-вперед. Чисто праздник жизни. А точнее, маскарад, который неизвестно, каким похмельем кончится. Это еще ничего, когда какая-нибудь простая путаница. Эксперты назвали шесть самых опасных типов пользователей на сайтах знакомств.

ИСТОЧНИК KP.RU