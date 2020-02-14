2020-02-14T17:55:34+03:00
Общество

«Желаем вам любви»: посольство России поздравило влюбленных мемом с Лавровым

Опубликованный ролик с главой МИД был снят еще в 2015 году
Елена ГИЛЬМАНОВА
Поделиться:
«Желаем вам любви»: посольство России в Вене поздравило влюбленных мемом с Лавровым«Желаем вам любви»: посольство России в Вене поздравило влюбленных мемом с ЛавровымФото: Анатолий ЖДАНОВ
Изменить размер текста:

В пятницу, 14 февраля, в российском посольстве в Вене решили поздравить подписчиков с Днем святого Валентина, используя мем с главой МИД России Сергеем Лавровым.

«Желаем вам любви в День святого Валентина», - такой надписью в Facebook дипломаты выложили видео где российский министр иностранных дел машет рукой и посылает воздушный поцелуй.

Опубликованный ролик с Сергеем Лавровым был снят еще в 2015 году. Тогда официальный представитель МИД России Мария Захарова рассказала, что жест российского министра предназначался его южноафриканской коллеге, министру международных отношений и сотрудничества ЮАР Маите Нкоана-Машабане.

Напомним, ранее сайт kp.ru подробно рассказывал об истории и интересных фактах Дня святого Валентина, а также о том, как можно провести его в 2020 году.

Российское посольство поздравило влюбленных мемом с Лавровым.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Путин указал Зеленскому на недопустимость попыток искажения исторической правды о войне
Сын арестованного замначальника Генштаба Арсланова заявил, что ему угрожают
«Желаем вам любви»: посольство России поздравило влюбленных мемом с Лавровым
Роза Сябитова назвала самый верный способ знакомства
Медведвев обсудил с правительством меры по предупреждению коронавируса в России
Депутат Рады инициировал создание следственной комиссии из-за поездки Зеленского в Оман
Гитарист группы Queen устроил арт-терапию для выжившей в пожаре коалы
Путин помиловал трех граждан России
Путин и Зеленский обсудили подготовку к встрече «нормандской четверки»
Два человека погибли при жёсткой посадке вертолёта Ми-8 на Ямале
Песков прокомментировал предложение Зеленского построить «город-сад» для крымчан