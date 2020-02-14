«Желаем вам любви»: посольство России поздравило влюбленных мемом с Лавровым
В пятницу, 14 февраля, в российском посольстве в Вене решили поздравить подписчиков с Днем святого Валентина, используя мем с главой МИД России Сергеем Лавровым.
«Желаем вам любви в День святого Валентина», - такой надписью в Facebook дипломаты выложили видео где российский министр иностранных дел машет рукой и посылает воздушный поцелуй.
Опубликованный ролик с Сергеем Лавровым был снят еще в 2015 году. Тогда официальный представитель МИД России Мария Захарова рассказала, что жест российского министра предназначался его южноафриканской коллеге, министру международных отношений и сотрудничества ЮАР Маите Нкоана-Машабане.
Напомним, ранее сайт kp.ru подробно рассказывал об истории и интересных фактах Дня святого Валентина, а также о том, как можно провести его в 2020 году.
Российское посольство поздравило влюбленных мемом с Лавровым.
ИСТОЧНИК KP.RU