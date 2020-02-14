«Желаем вам любви»: посольство России поздравило влюбленных мемом с Лавровым

14 Февр. 2020 2020-02-14T17:55:34+03:00

«Желаем вам любви»: посольство России в Вене поздравило влюбленных мемом с Лавровым Фото: Анатолий ЖДАНОВ

Опубликованный ролик с главой МИД был снят еще в 2015 году

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В пятницу, 14 февраля, в российском посольстве в Вене решили поздравить подписчиков с Днем святого Валентина, используя мем с главой МИД России Сергеем Лавровым.

«Желаем вам любви в День святого Валентина», - такой надписью в Facebook дипломаты выложили видео где российский министр иностранных дел машет рукой и посылает воздушный поцелуй.

Опубликованный ролик с Сергеем Лавровым был снят еще в 2015 году. Тогда официальный представитель МИД России Мария Захарова рассказала, что жест российского министра предназначался его южноафриканской коллеге, министру международных отношений и сотрудничества ЮАР Маите Нкоана-Машабане.

Напомним, ранее сайт kp.ru подробно рассказывал об истории и интересных фактах Дня святого Валентина, а также о том, как можно провести его в 2020 году.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="640" src="https://www.kp.ru/video/embed/760911" frameborder="0"></iframe> Российское посольство поздравило влюбленных мемом с Лавровым.

ИСТОЧНИК KP.RU