14 Февр. 2020 2020-02-14T18:29:45+03:00

Белорусский лидер также намерен наладить реверсные поставки с территории Польши по трубопроводу "Дружба"

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Белорусский президент Александр Лукашенко сообщил о планах начать отбор нефти из транзитной трубы в случае, если Белоруссия не получит в феврале достаточный объем сырья из России.

Глава Белоруссии также сообщил о намерении покупать нефтепродукты в других странах и наладить реверсные поставки с территории Польши по трубопроводу «Дружба».

Ранее первый вице-премьер республики Дмитрий Крутой сообщил, что белорусские НПЗ будут покупать российскую нефть по ценам, которые устанавливаются на мировом рынке.

Сторонам удалось договориться и 14 февраля «Газпром» и белоруссикое правительство подписали протокол, определяющий порядок формирования цен на 2020 год. В соответствии с принятым документом Белоруссия продолжит получать газ на условиях прошлого года - по 127 долларов за тысячу кубометров.

ИСТОЧНИК KP.RU