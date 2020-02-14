«В меру»: Толстой прокомментировал идею введения уроков полового воспитания

14 Февр. 2020 2020-02-14T19:34:09+03:00

По словам депутата, в преподавании этого предмета российские школы не должны брать пример с немецких

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В российских школах нужны уроки полового воспитания, но проводиться они должны деликатно и без перегибов. Такое мнение выразил вице-спикер Госдумы Петр Толстой.

«В каждой семье, наверное, по-своему это делают, тут нет одного рецепта. Что касается школы, тоже надо объяснять, только без того, чтобы (…) все остальное в плане просвещения, наверное, нужно и правильно, просто это нужно делать деликатно и в меру», - сказал

Для антипримера Толстой привел Германию, где, по его словам, все время проецируют на то, что «личность человека не имеет половой определенности до 18 лет». Он заявил, что такое преподавание внушает девушке, что она мальчик, а мальчику наоборот и заствляет «сомневаться в том, каким человека родили и каким его создала природа».

«Я считаю, что об этом надо говорить, но не должно быть перебора», - заключил депутат.

Как сообщал сайт kp.ru, Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) выяснил, что большинство россиян поддерживают введение уроков полового воспитания. Причем лучшее время для сексуального просвещения, по мнению граждан, это средние классы школы.

ИСТОЧНИК KP.RU