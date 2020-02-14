2020-02-14T22:11:40+03:00
Политика

Мюнхенская конференция составила доклад «12 шагов» по урегулированию в Донбассе

Представители Атлантического совета тут же раскритиковали документ
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Мюнхенская конференция составила доклад «12 шагов» по урегулированию в ДонбассеМюнхенская конференция составила доклад «12 шагов» по урегулированию в ДонбассеФото: REUTERS
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Организаторы Мюнхенской конференции по безопасности опубликовали доклад «12 шагов для большей безопасности Украины и Евроатлантического региона», который предлагает варианты урегулирования ситуации в Незалежной.

После того, как документ, составленный специалистами из Европы, России, Украины, был опубликован на официальном сайте Мюнхенской конференции по безопасности его раскритиковали представители Атлантического совета (АС), назвав его «пророссийским».

«Сами по себе рекомендации не приведут к урегулированию в Донбассе или безопасной Европе (...) повторяют предложения Кремля о переговорах или темы дезинформации», — передает «Интерфакс-Украина» сообщение АС.

Напомним, сегодня, 14 февраля, российский лидер Владимир Путин в ходе телефонного разговора с украинским президентом Владимиром Зеленским «прямо поставил вопрос» о намерении Украины выполнять минские соглашения. Лидеры также затронули различные аспекты урегулирования внутриукраинского конфликта и продолжение усилия по обмену удерживаемых лиц.

ИСТОЧНИК KP.RU

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