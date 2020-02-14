2020-02-14T23:12:06+03:00
В мире

В США начнут проверять на коронавирус пациентов с симптомами гриппа

Число людей в США с диагнозом коронавирус достигло 15 человек
Юлия САЛЬНИКОВА
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В США будут проверять даже тех, кто не посещал КитайВ США будут проверять даже тех, кто не посещал КитайФото: Алексей БУЛАТОВ
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Американцев и людей, временно находящихся в США, начнут проверять на коронавирус, если медики заметят у них симптомы гриппа. При этом не обязательно, чтобы человек был в группе риска, то есть посещал Китай в последнее время. В США по данным на 13 февраля число заразившихся коронавирусом достигло 15 человек. Это значит, что кто-то из них теоретически мог заразить граждан, не посещавших КНР.

Тестирование всех людей с симптомами гриппа начнут специалисты Центра по контролю и профилактике заболеваний, глава ведомства Нэнси Мессониер, сообщила, что задействуют пока пять лабораторий.

К широкому распространению коронавируса в США готовят военных страны. Как сообщает Military Times, подготовку начнет морская пехота.

- Мы координируем свои действия с другими командованиями, чтобы оценить потенциальные последствия в случае пандемии, и мы гарантируем, что военные США будут готовы реагировать в соответствии с требованиями,- сообщил изданию лейтенант ВМФ Майк Хэтфилд.

По последним данным в Китае заражены коронавирусом 63 851 человек. Медики на этой неделе начали применять новые методы диагностики заболевания, из-за чего число пациентов с таким диагнозом резко увеличилось. Погибли от коронавируса в Китае 1380 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU

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