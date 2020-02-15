Берлин готовит основу для встречи в «нормандском формате»

15 Февр. 2020 2020-02-15T00:37:40+03:00

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В ходе открытия Мюнхенской конференции по безопасности глава МИД ФРГ Хайко Маас заявил, что представители правительства Германии вместе с российскими, французскими и украинскими коллегами попытаются подготовить базу для проведения встречи в «нормандском формате» в Берлине.

«Мы обсудим здесь, в Мюнхене, с коллегами из Парижа, Москвы и Киева основу для готовящейся встречи в нормандском формате в Берлине», - сказал министр.

По словам Мааса, Москва «пытается играть главную роль» в Ливии, Сирии, а также на Украине. Действующая в США администрация в это время отказывается от активного участия в урегулировании конфликтов, а Европа закрывает глаза.

«Европа должна показать силу», - считает глава МИД ФРГ и отметил, что Берлин готов взять на себя ответственность в военном плане, но предупредил, что «без дипломатии и четкой стратегии будет опасность неудачи военных операций, сегодня мы это видим в Сирии, Ливии».

Напомним, как писал сайт kp.ru, в ходе конференции специалисты из Европы, России, Украины подготовили «12 шагов для большей безопасности Украины и Евроатлантического региона». Однако представители Атлантического совета тут же раскритиковали документ.

ИСТОЧНИК KP.RU