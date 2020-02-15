2020-02-15T00:37:40+03:00
Политика

Берлин готовит основу для встречи в «нормандском формате»

Глава МИД ФРГ добавил, что Европа должна показать силу
Елена ГИЛЬМАНОВА
Поделиться:
Комментарии: comments1
Глава МИД ФРГ Хайко МаасГлава МИД ФРГ Хайко МаасФото: GLOBAL LOOK PRESS
Изменить размер текста:

В ходе открытия Мюнхенской конференции по безопасности глава МИД ФРГ Хайко Маас заявил, что представители правительства Германии вместе с российскими, французскими и украинскими коллегами попытаются подготовить базу для проведения встречи в «нормандском формате» в Берлине.

«Мы обсудим здесь, в Мюнхене, с коллегами из Парижа, Москвы и Киева основу для готовящейся встречи в нормандском формате в Берлине», - сказал министр.

По словам Мааса, Москва «пытается играть главную роль» в Ливии, Сирии, а также на Украине. Действующая в США администрация в это время отказывается от активного участия в урегулировании конфликтов, а Европа закрывает глаза.

«Европа должна показать силу», - считает глава МИД ФРГ и отметил, что Берлин готов взять на себя ответственность в военном плане, но предупредил, что «без дипломатии и четкой стратегии будет опасность неудачи военных операций, сегодня мы это видим в Сирии, Ливии».

Напомним, как писал сайт kp.ru, в ходе конференции специалисты из Европы, России, Украины подготовили «12 шагов для большей безопасности Украины и Евроатлантического региона». Однако представители Атлантического совета тут же раскритиковали документ.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Украинские власти отвергли "мирный план по Донбассу", предложенный в Мюнхене
Берлин готовит основу для встречи в «нормандском формате»
Спустя 29 лет после запуска в космосе разрушилась ступень советской ракеты «Циклон-3»
Украинцев никак не вывезут из Китая: В Обуховском районе не хотят принимать «потенциально опасных лиц» на карантин по коронавирусу
Группа ветеранов из США прилетит в Москву для участия в мероприятиях к 75-летию Победы
В день Влюбленных россиянки показали силу: на чемпионате Европы по борьбе спорстменки взяли девять медалей
«Манчестер Сити» отстранили от Еврокубков на два года
В США начнут проверять на коронавирус пациентов с симптомами гриппа
Боевики обстреляли несколько населенных пунктов в Идлибе
Мюнхенская конференция составила доклад «12 шагов» по урегулированию в Донбассе
Карантин в Китае: медсестра и ее муж видят друг друга только через стекло
В Египте подтвердили первый случай заражения новым коронавирусом