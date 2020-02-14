2020-02-14T23:43:20+03:00
Общество

Группа ветеранов из США прилетит в Москву для участия в мероприятиях к 75-летию Победы

Фонд The Greatest Generations Foundation впервые организует такую поездку
Юлия САЛЬНИКОВА
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Американцы посетят Парад Победы в МосквеАмериканцы посетят Парад Победы в МосквеФото: Михаил ФРОЛОВ
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В Россию в мае прибудет группа американцев-участников Второй мировой войны. Чтобы они смогли участвовать в мероприятиях, посвященных 75-летию Победы, фонд The Greatest Generations Foundation впервые организует поездку для них в Москву. Как сообщил президент неправительственной организации Тимоти Дэвис в беседе с корреспондентом ТАСС, в России ветераны из США пробудут больше недели - со 2 по 13 мая.

За это время они посетят три города: Санкт-Петербург - там пробудут два дня, еще трое суток - в Волгограде, после чего направятся в Москву, где пройдет в честь праздника парад Победы.

Но едут ветераны не только ради того, чтобы увидеть парад, который в 2020 году будет длиться дольше прежнего, участники войны пообщаются с ветеранами из России, посетят несколько российских школ, где встретятся с детьми и расскажут о том, какими запомнили события тех лет.

- В состав группы войдут 12 американских участников Второй мировой войны. Младшему из них 96 лет, а самому старшему - 103 года. Все они участвовали в боях на Западном фронте,- сообщил корреспондентам Дэвис.

ИСТОЧНИК KP.RU

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