Собака 328 дней ждала хозяйку из космоса: Астронавт Кристина Кук показала, как ее встретили дома

15 Февр. 2020 2020-02-15T04:02:12+03:00

Изменить размер текста: A A

Астронавт НАСА Кристина Кук опубликовала в соцсетях видео своего возвращения домой. В космосе она провела 328 дней. Больше всех по ней, помимо мужа, скучала собака. На видео в ожидании хозяйки скребет лапами входную дверь, а когда Кук все-таки появляется в доме, пес прыгает то к ней, то к ее мужу.

- Не уверен, кто был более взволнован. Рад, что она помнит меня через год, - написала астронавт в комментарии к видео в твиттер.

На Землю Кук вернулась 6 февраля, ее пребывание на МКС стало рекордным по времени для женщин-астронавтов. Но расставание с близкими на такой длительный срок - не единственная сложность, с которыми Кук пришлось столкнуться. В 2019 году в американском сегменте МКС сломались туалеты и установка для разогревания пищи. Астронавт была в составе команды, совершившей "первый женский выход в открытый космос".

Российских космонавтов 6 февраля встречали казахстанскими яблоками.

Астронавт Кристина Кук показала, как ее встретила собака .

ИСТОЧНИК KP.RU