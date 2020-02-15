2020-02-15T04:02:12+03:00
В мире

Собака 328 дней ждала хозяйку из космоса: Астронавт Кристина Кук показала, как ее встретили дома

Кук участвовала в «первом женском выходе в открытый космос» и пережила поломку приборов и туалета в американском сегменте МКС
Юлия САЛЬНИКОВА
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За год Кристина Кук выходила в открытый космос шесть разЗа год Кристина Кук выходила в открытый космос шесть разФото: Twitter.com
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Астронавт НАСА Кристина Кук опубликовала в соцсетях видео своего возвращения домой. В космосе она провела 328 дней. Больше всех по ней, помимо мужа, скучала собака. На видео в ожидании хозяйки скребет лапами входную дверь, а когда Кук все-таки появляется в доме, пес прыгает то к ней, то к ее мужу.

- Не уверен, кто был более взволнован. Рад, что она помнит меня через год, - написала астронавт в комментарии к видео в твиттер.

На Землю Кук вернулась 6 февраля, ее пребывание на МКС стало рекордным по времени для женщин-астронавтов. Но расставание с близкими на такой длительный срок - не единственная сложность, с которыми Кук пришлось столкнуться. В 2019 году в американском сегменте МКС сломались туалеты и установка для разогревания пищи. Астронавт была в составе команды, совершившей "первый женский выход в открытый космос".

Российских космонавтов 6 февраля встречали казахстанскими яблоками.

Астронавт Кристина Кук показала, как ее встретила собака .

ИСТОЧНИК KP.RU

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Собака 328 дней ждала хозяйку из космоса: Астронавт Кристина Кук показала, как ее встретили дома
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