2020-02-15T05:23:28+03:00
В мире

После запугивания американскими санкциями в Мексике передумали закупать у России военные вертолеты

Ранее в Госдепе США заявили, что могут ввести санкции в отношении Мексики при заключении контракта с Россией
Юлия САЛЬНИКОВА
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В США допустили, что контракт между Россией и Мексикой, может стать причиной введения санкцийВ США допустили, что контракт между Россией и Мексикой, может стать причиной введения санкцийФото: GLOBAL LOOK PRESS
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В Мексике отказались от идеи закупки у России военных вертолетов. Об этом со ссылкой на источник в МИД страны сообщает ТАСС. Представитель внешнеполитического ведомства сообщил, что возможность закупки российской военной техники не рассматривается. Хотя ранее, во время визита министра иностранных дел Сергея Лаврова в Мехико, звучала совершенно другая информация. Власти Мексики уже рассматривали конкретное предложение по поставке вертолетов.

По какой причине мексиканцы передумали, не известно. Но ранее в госдепартаменте США заявили, что не исключают введение санкций в отношении Мексики, если они заключат контракт с Россией.

Кстати, в Мексике в Мексике уже приобретали у России военную технику, в распоряжении вооруженных сил страны околло 50 вертолетов Ми-8 и Ми-17. Также в Мексике есть центр обслуживания летательных аппаратов из России.

ИСТОЧНИК KP.RU

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