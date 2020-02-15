Украинцы предложили румынам вместе "противостоять" России в Черном море

15 Февр. 2020 2020-02-15T06:11:00+03:00

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Украинцы нашли, с кем можно вступить в союз для "противодействия" России. Как сообщил в соцсетях глава министерства обороны Украины Андрей Загороднюк, обеспокоены в стране конкретно ситуацией в Черном море. Что именно беспокоит украинцев, он уточнять не стал. При этом добавил, что встречался с со своим румынским коллегой Николае-Ионела Чуке на Мюнхенской конференции по безопасности 14 февраля. Поговорили о ситуации в Черном море, после этого Загороднюк выступил с предложением:

- Обе стороны обеспокоены угрожающими действиями России в Черном море. Это поможет нам более действенно реагировать на общие угрозы в регионе.

Загороднюк предложил провести совместное учение в море.

Напомним, выход к Черному морю имеют Россия и Украина, а также Турция, Грузия, Абхазия, Болгария и Румыния. Украинцы неоднократно заявляли о притеснении, когда нарушали морскую границу России.

ИСТОЧНИК KP.RU