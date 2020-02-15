Православные христиане празднуют Сретение Господне

15 Февр. 2020 2020-02-15T07:35:25+03:00

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Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в честь праздника Сретения Господня 15 февраля проведёт литургию в Успенском соборе Кремля.

За день до этого он провёл Всенощное бдение в московском храме Христа Спасителя. Об этом сообщал официальный сайт Российской православной церкви.

Сретение стали праздновать в Византии в 544 году, а сейчас это один из 12 главных церковных праздников.

Напомним, что Сретение - это праздник встречи со своим Спасителем. В этот день исполнилось ровно 40 дней со дня рождения Иисуса Христа. И Богородица, согласно ветхозаветной традиции, принесла Младенца в Иерусалимский храм, что посвятить Его Богу. В Библии описано, как святой Симеон усомнился, сможет ли земная дева родить предвечного бога, на что ему явилось откровение о том, что он будет жить до тех пор, пока не встретит Спасителя, пришедшего в мир.

Ранее сайт kp.ru писал о главных традициях этого праздника и его истории.

ИСТОЧНИК KP.RU