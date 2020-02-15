2020-02-15T09:26:07+03:00
В мире

Президент Литвы рассказал, как США и НАТО помогают "сдерживать" Россию

Он считает, что без союзников невозможно влиять на "российскую угрозу"
Ася КУЗНЕЦОВА
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Президент Литвы Гитанас Науседа заявил на Мюнхенской конференции по безопасности, что США и страны НАТО помогают прибалтийской республике эффективно "сдерживать" РоссиюПрезидент Литвы Гитанас Науседа заявил на Мюнхенской конференции по безопасности, что США и страны НАТО помогают прибалтийской республике эффективно "сдерживать" РоссиюФото: REUTERS
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Президент Литвы Гитанас Науседа заявил на Мюнхенской конференции по безопасности, что США и страны НАТО помогают прибалтийской республике эффективно "сдерживать" Россию. Он также отметил, что "эффективное сдерживание" без участия Америки невозможно.

- Без поддержки США и других союзников по НАТО мы не смогли бы эффективно сдерживать "российскую угрозу". Наше географическое положение и геополитическое положение требуют от нас максимально эффективного использования наших ресурсов, - передаёт его слова Sputnik Литва.

Гитанас Науседа также назвал необходимостью максимальную подготовку сил НАТО в Литве, а также постоянное обучение литовских ВС и совместных манёврах с контингентом НАТО.

Ранее президент России Владимир Путин сказал на экономическом форуме "Россия зовёт!", что российская угроза - выдумка тех, кто хочет наживаться на роли передового отряда борьбы с Россией.

ИСТОЧНИК KP.RU

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