Макрон: Санкции не принесли ничего позитивного ни России, ни Европе

15 Февр. 2020 2020-02-15T13:33:14+03:00

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Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что санкции не принесли ничего позитивного ни России, ни Европе. Также Макрон считает, что нельзя блокировать и игнорировать Россию.

Ранее сайт kp.ru писал, Макрон поддержал предложение Владимира Путина провести саммит пяти стран – основателей ООН. Президент Франции считает, что эти страны несут «историческую ответственность».

Также на сайте писали о том, как президент Франции накричал в Иерусалиме на израильских полицейских. 22 января, во время своего визита, Макрон направился в базилику святой Анны в мусульманском квартале Иерусалима и возмутился попыткой израильских полицейских зайти туда же и до него.

- Мне не нравится, что вы идете впереди меня. Покиньте это место, уходите! Никто не должен никого провоцировать. У нас была замечательная прогулка. Я вам за это благодарен. Но соблюдайте правила, существующие веками. Они не изменятся при мне! - кричал он по-английски на стражей порядка. И, проталкиваясь сквозь них, проследовал внутрь.

ИСТОЧНИК KP.RU